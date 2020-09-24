Продать ненужное: Сколько государство может выручить от приватизации

Вместо повышения налогов специалисты предлагают приватизировать государственные компании, например, "Почта России" Фото: Мария ЛЕНЦ

Со следующего года в России повысятся некоторые налоги и сборы. Их вводят для сокращения дефицита бюджета. Богатые россияне станут платить более высокий подоходный налог (с зарплат свыше пяти миллионов рублей в год) и налог на депозиты (свыше миллиона рублей). А бизнес заплатит более высокие налоги на добычу некоторых ископаемых и продажу сигарет. Тем не менее часть экспертов считает, что в кризис повышать налоги опасно. Лучше активизировать продажу госимущества. Тем более что доля государства в экономике с каждым годом только растет.

300 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ В ГОД

Приватизация стоит в планах правительства каждый год. Но продают в основном мелочевку. К примеру, в прошлом году поступления от продажи госимущества составили всего 11,5 млрд рублей. В масштабах бюджета это лишь одна двухтысячная от всех доходов. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что приватизация может дать стране больше – 200 – 300 млрд рублей в год. Об этом он заявил, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С Кудриным согласен и его бывший коллега по правительству – а ныне глава Сбербанка Герман Греф.

- Наше конкурентное преимущество - относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. Поэтому я считаю, что самые последние меры, на которые должно идти государство - это повышать налоги. Тогда не будет экономического роста, - заявил Греф в интервью каналу «Вести24».

По его словам, сейчас лучше сокращать расходы бюджета и даже больше денег брать в долг, но не увеличивать налоговые ставки.

Справедливости ради, Минфин действует комплексно. И сокращает расходы (например, на 10% снизил довольствие внебюджетных фондов), и увеличивает заимствования на внутреннем и внешнем рынках (в этом году выпустит гособлигаций на 4 триллиона рублей), и частично повышает налоги (фискальный эффект от них проявится только в 2022 году и составит около триллиона рублей в год).

Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф Фото: Александр ГЛУЗ

- В текущей ситуации для экономики однозначно гораздо полезнее находить источники финансирования за счет приватизации, чем за счет повышения налогов. Тем более таких налогов, как акциз на табак, который, при всей его ориентированности на здоровый образ жизни, прямо ударит по карманам миллионов людей, - говорит бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По словам многих экономистов, негативный эффект от повышения налогов может превысить возможные выгоды для бюджета. К примеру, когда в 2011 году резко повысили страховые взносы – с 26 до 34% годовых, в Минфине тоже думали, что это приведет к росту доходов и сокращению дефицита бюджета Пенсионного фонда. Но по факту это привело лишь к тому, что выросли зарплаты в конвертах, а доходы казны даже сократились. Через несколько лет власти отыграли назад и снизили взносы до 30%.

Борис Титов Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРОДАТЬ ЧАСТИЧНО, НО ОСТАВИТЬ КОНТРОЛЬ?

Доля государства в экономике большая. И продолжает расти. К примеру, многие частные банки становятся государственными. А те активно скупают активы и в других отраслях. С одной стороны, бюджет получает доход в виде дивидендов, которые распределяют госкомпании. С другой, это лишь вершина айсберга. Подавляющее большинство госкомпаний убыточны и неэффективны.

- Нет полноценной информации о результатах финансовой деятельности организаций с госучастием. Более 90% из них находятся в «серой зоне» и их деятельность никак не анализируется. При этом 97% совокупного размера дивидендов обеспечивают только 20 компаний, то есть всего 2% от их общего количества, в то же время свыше 500 компаний в 2017 – 2019 годах вообще не перечисляли дивиденды в доход бюджета, - делают выводы в Счетной палате.

То есть, государство может оставить себе Топ-20 самых прибыльных госкомпаний. А все остальные (за исключением стратегически значимых) продать с чистой совестью. Потому что эти компании не только не приносят доход в казну, но еще и забирают деньги из нее. Ведь убытки покрываются за счет бюджета. Более того, можно частично продать и те госкомпании, которые приносят прибыль. Если оставить в госсобственности больше 75% акций, полный контроль над предприятием останется у государства.

- Можно частично приватизировать Совкомфлот, РЖД, Россельхозбанк, Росатом, Транснефть, Почту России, Обьединенную судостроительную корпорацию и прочие на сто процентов государственные хозяйствующие субъекты. Разумеется, речь не о контрольных пакетах, но даже продажа 15 - 20% акций принесет бюджету триллионы дополнительных рублей. На мой взгляд, в большую часть из названных компаний, там, где нет особо секретных технологий, можно свободно допускать и иностранных инвесторов. В конце концов, «Мерседес» и «Фольксваген» допускают в свой капитал арабов или китайцев, а мы чем хуже? - недоумевает Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, сопредседатель Партии Роста.

Могут частично приватизировать государственную корпорацию "Росатом" Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его мнению, сейчас биржевые механизмы хорошо отлажены. И это позволит продать государственную собственность по рыночным ценам, что принесет максимальный доход в казну.

- Те, кто будет говорить об опасности утраты контроля государства над экономикой, на мой взгляд, могут совершенно не беспокоиться. Официальные планы по сокращению предприятий с госучастием остаются планами на бумаге: по приватизации акционерных обществ они выполнены на 53%, по ФГУП и вовсе на 18%. А сокращается их число, как правило, просто за счет слияния. Так что вопрос приватизации назрел и перезрел, - считает Борис Титов.

Фото: Рушан КАЮМОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным компании «БКС Экспресс», государство является крупнейшим акционером российского рынка. Доля компаний с госучастием в индексе МосБиржи достигает 45%.

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