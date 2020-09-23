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Протесты в Белоруссии

Марши сторонников и противников Лукашенко впервые сошлись лоб в лоб

Разгон толпы в Минске впервые дошел до водометов - передает корреспондент "КП" Алексей Овчинников
Алексей ОВЧИННИКОВАлексей ОВЧИННИКОВ
Комментарии (11)Комментарии (11)
На внезапную инаугурацию Александра Лукашенко его противники ответили маршем протеста.

На внезапную инаугурацию Александра Лукашенко его противники ответили маршем протеста.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

На внезапную инаугурацию Александра Лукашенко его противники ответили таким же неожиданным маршем протеста.

Хотя собирались на этот раз вяло. Точки сбора-то им обозначили, а вот что делать дальше и куда идти — нет. Вместе этого известный телеграм-канал из Польши подстегивал их морально, мол, «протест — отличная форма самореализации». Они бы еще про карьерный рост заявили… Молодежь откровенно скучала.

Возмущенные оппозиционеры шли на конфликт с ОМОНом

Возмущенные оппозиционеры шли на конфликт с ОМОНом

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Ребята, пишут: «к Стелле»! - оторвав глаза от смартфона обрадовались парни и девушки наконец-то полученной установке. - Поздравим!

И народ пошел к музею Великой Отечественной войны.

Высыпали на улицу и сторонники Лукашенко. А в какой-то момент колонны идеологических противников встретились, лицом к лицу. Но, окричав друг на друга, разошлись.

У Стелы, куда направился марш протеста, их поджидал ОМОН

У Стелы, куда направился марш протеста, их поджидал ОМОН

Фото: Павел МАРТИНЧИК

А протестующие тем временем уверенно шли к поставленной цели. Курган с музеем на этот раз не был обнесен колючей проволокой и оцеплен солдатами, а потому митингующие легко его заняли. Но долго чувствовать себя «царями горы» им не дали: уже минут через пятнадцать к музею подлетели тентованные грузовики с солдатами.

Протестанты пытались перегородить улицу

Протестанты пытались перегородить улицу

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Загремели открывающиеся борта и смельчаков-демонстрантов как ветром сдуло. А с соседней улицы уже подходила колонна автозаков. И скоро милиция вместе с солдатами пошла в атаку. Появились и водометные машины. И впервые они именно в день инаугурации были применены - толпу щедро полили какой-то оранжевой жидкостью. Автозаки же в это время привычно стали набиваться протестующими.

Белорусской милиции пришлось применить водометы.

Белорусской милиции пришлось применить водометы.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще через полчаса казалось, что все закончилось — толпа была рассеяна. Однако расходиться та и не думала, устроив в городе несколько локальных протестных точек. Демонстранты поперекрывали движение, местами бросались на силовиков, а потом играли с ними в догонялки. И снова задержания, крики и обещания устроить в ближайшее воскресенье такой митинг, которого Минск еще не видывал...

Прошли задержания

Прошли задержания

Фото: Иван ИВАНОВ

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