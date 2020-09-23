Марши сторонников и противников Лукашенко впервые сошлись лоб в лоб

На внезапную инаугурацию Александра Лукашенко его противники ответили маршем протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На внезапную инаугурацию Александра Лукашенко его противники ответили таким же неожиданным маршем протеста.

Хотя собирались на этот раз вяло. Точки сбора-то им обозначили, а вот что делать дальше и куда идти — нет. Вместе этого известный телеграм-канал из Польши подстегивал их морально, мол, «протест — отличная форма самореализации». Они бы еще про карьерный рост заявили… Молодежь откровенно скучала.

Возмущенные оппозиционеры шли на конфликт с ОМОНом Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Ребята, пишут: «к Стелле»! - оторвав глаза от смартфона обрадовались парни и девушки наконец-то полученной установке. - Поздравим!

И народ пошел к музею Великой Отечественной войны.

Высыпали на улицу и сторонники Лукашенко. А в какой-то момент колонны идеологических противников встретились, лицом к лицу. Но, окричав друг на друга, разошлись.

У Стелы, куда направился марш протеста, их поджидал ОМОН Фото: Павел МАРТИНЧИК

А протестующие тем временем уверенно шли к поставленной цели. Курган с музеем на этот раз не был обнесен колючей проволокой и оцеплен солдатами, а потому митингующие легко его заняли. Но долго чувствовать себя «царями горы» им не дали: уже минут через пятнадцать к музею подлетели тентованные грузовики с солдатами.

Протестанты пытались перегородить улицу Фото: Павел МАРТИНЧИК

Загремели открывающиеся борта и смельчаков-демонстрантов как ветром сдуло. А с соседней улицы уже подходила колонна автозаков. И скоро милиция вместе с солдатами пошла в атаку. Появились и водометные машины. И впервые они именно в день инаугурации были применены - толпу щедро полили какой-то оранжевой жидкостью. Автозаки же в это время привычно стали набиваться протестующими.

Белорусской милиции пришлось применить водометы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще через полчаса казалось, что все закончилось — толпа была рассеяна. Однако расходиться та и не думала, устроив в городе несколько локальных протестных точек. Демонстранты поперекрывали движение, местами бросались на силовиков, а потом играли с ними в догонялки. И снова задержания, крики и обещания устроить в ближайшее воскресенье такой митинг, которого Минск еще не видывал...

Прошли задержания Фото: Иван ИВАНОВ

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