Протесты в Белоруссии, последние новости на 24 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

В столице Белоруссии прошли протесты после инаугурации президента Александра Лукашенко Фото: Павел МАРТИНЧИК

Утром в Республике появились слухи о том, что в среду, 23 сентября, состоится инаугурация Алексанра Лукашенко. Вскоре все подтвердилось . Это спровоцировало акции протеста и митинги и в Минске и в других городах. В итоге больше 50 человек были задержаны.

Официальных пресс-релизов и анонсов трансляции предстоящей инаугурации не было. Журналисты многочисленных СМИ с самого начала рабочего дня стали звонить компетентным органам, чтобы узнать день официального вступления Александра Лукашенко в должность президента. И, например РИА-Новостям его пресс-секретарь не смогла «называть дату инаугурации, но пообещала сделать это «ближе ко времени» церемонии». Дословно.

Начиная с 9 утра к Дворцу Независимости в Минске была стянута спецтехника, военные и ОМОН. А позже стали подходить люди в деловых костюмах.

Около 10:00 были перекрыты все проспекты, ведущие в центр Минска. Ближе к 11:00 люди из окон своих домов сняли кадры, как кортеж Лукашенко едет в сторону Дворца Независимости. Тут же движение в городе было возобновлено.

После 11:30 Госагенство сообщило, что Лукашенко вступил в должность президента. На белорусском языке, положив правую руку на Конституции он в шестой раз присягнул своей стране. В это время по государственным телеканалам шла обычная сетка вещания — сериалы, ток-шоу. Никакой трансляции так и не было. Запись инаугурации показали вечером. [Корреспондент "КП" Александр Коц рассказал, почему Александр Лукашенко «тайно» вступил в должность президента Белоруссии здесь.]

Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, после чего подписал акт о ее принесении Фото: REUTERS

После Лукашенко выступил по ТВ: «День вступления в должность президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать….Не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу », - сказал он.

Обратился сегодня Лукашенко и к военным: «Вы отстояли мир и суверенитет на этом клочке земли».

Ближе к 12 на улицы Минска стали выходить люди с бело-красно-белыми флагами и с плакатами. Они стояли вдоль проспектов. Проезжающие мимо машины сигналили. Постепенно небольшие группы протестующих стали стихийно собираться в самых разных точках города. Первые задержания начались около 13:00 у Дворца Независимости. В частности здесь был задержан и корреспондент ТАСС Артем Попов.

Около 15:00 снова перекрыли проспект Победителей, ведущий от Дворца Независимости. Кортеж Лукашенко уехал по нему из города.

Ближе к 17:00 в площади Независимости стала стягиваться военная техника. Среди автозаков и грузовиков были замечены и водометы.

По проспекту Независимости прошло небольшое женское шествие. Девушки шли в красно-белых одеждах и с коронами на головах.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в районе 18:00 сообщила, что «Милиция работает в усиленном режиме в связи с призывами к несанкционированным акциям». И тут же стали перекрывать все подходы к площади Независимости. Вскоре площадь была полностью оцеплена силовиками. Но оцепление было быстро снято. И там стали собираться люди в поддержку Лукашенко.

Церемония инаугурации вызвала акции протеста и в Минске и в других городах Республики (но менее масштабные, чем в столице). В Минске по окончанию рабочего дня все больше людей выходили на стихийные митинги. Но в основном небольшими группами. И постепенно стекались на проспекте Победителей, у Стелы. Но простояли тут недолго, вскоре сюда подъехали силовики и стали оттеснять толпу. Начались задержания. Протестующих поливали из водомета. Толпы была рассредоточена: кто-то двинулся в сторону Немиги, где тоже оказалось много силовиков. Кто-то пошел на Пушкинскую площадь. Многие из тех, кто остался у Стелы и на соседних улицах были жестко задержаны. Позже задержания начались и в других частях города — у метро «Спортивная», в Серебрянке, у кинотеатра «Аврора», у ТЦ «Рига».... А в это время по проспекту Независимости в сторону главной площади города двигалась колона провластно настроенных белорусов.

Акции протеста продолжались в разных частях города примерно до 24:00. Люди собирались во дворах и у торговых центров. Но не большими группами. Автомобилисты блокировали некоторые улицы, просто останавливаясь и гудя. Например проспект Машерова, где из-за этого собралась приличная пробка. На улице Романовская слобода и других транспортных артериях города.

Уже после 24:00 пресс-секретарь МВД Чемоданова сообщила, что за среду 23 сентября было задержано несколько десятков человек. Более точные цифры появиться завтра.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

В официальном телеграм-канале Правительства «Пул первого» написали следующее: «Странно слышать рассуждения о "тайной" инаугурации... Особенно учитывая то, что приглашены были около 700 человек! При этом президентский кортеж проехал практически через весь город. Вот это "тайна"!»

Инаугурация Лукашенко проведена в точном соответствии с требованиями законов Беларуси, заявили в Минюсте.

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ОППОЗИЦИЯ

Члены координационного совета высказывались по поводу инаугурации Лукашенко.

Первым высказался Павел Латушко, находящийся сейчас в Польше , заявил следующее: «Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? ...»

После записала видеообращение по этому поводу и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановкая: «Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию.»

Экс-кандидат в президенты Валерий Цепкало: «Человек, который говорил о том, что собирается соблюдать законы, сегодня нарушил их все мыслимые и немыслимые. И те, которые касались выборов президента страны, и которые касались инаугурации. О ней должно было быть объявлено заранее, люди должны это знать и она должна была быть транслирована по телевидению и государственному радио...»

Координационный совет объявил бессрочную акцию неповиновения.

ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

Конечно же, последовала и реакция мирового сообщества на прошедшую инаугурацию Лукашенко.

Дмитрий Песков не стал комментировать инаугурацию Лукашенко. А лишь заявил, что присутствие на ней Владимира Путина не предполагалось .

Официальное лицо немецкого правительства Штеффаен Зайберг заявил, что Гурмания не признает Лукашенко легитимным президентом даже после инаугурации.

Министр иностранных дел Эстонии заявил: «Сегодняшняя нелегитимная инаугурация Лукашенко идет вразрез со всеми принципами демократии. Лукашенко явно утратил свой мандат».

Глава МИД Словакии: «У Александра Лукашенко, инаугурация которого прошла сегодня, нет легитимности».

МИД Чехии: «Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными».

Глава внешнеполитического ведомства Литвы: «Какой фарс...».

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