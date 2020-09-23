Что помешало Ирине Апексимовой возглавить давно разделившиеся коллективы «Таганки»

Актриса Ирина Апексимова Фото: Борис КУДРЯВОВ

24 сентября – 40 дней как не стало прекрасного актера и художественного руководителя «Содружества актеров Таганки» Николая Губенко. После его ухода в театре, которым он бессменно руководил в течение 27 лет, неспокойно.

Как нам рассказали, на следующий день после похорон Губенко в «Содружество» пришло письмо из департамента культуры с предложением объединиться с Театром на Таганке, которым руководит Ирина Апексимова. Такое решение, как говорят, было принято еще в мае, когда стало известно, что Губенко безнадежно болен и ему нужно готовить преемника.

На первый взгляд, ничего удивительного в объединительной идее нет. Когда-то это был единый театр. Его труппа разделилась в 1993-м году. И этому предшествовали скандальные события. Сперва в эмиграции оказался главный режиссер Юрий Любимов. Потом на протяжении семи лет труппа добивалась его возвращения в Москву. Больше всех бился за Любимова Николай Губенко. Именно он помог Мастеру восстановить советское гражданство, он вернул ему должность главное режиссёра. А Любимов… Получив неограниченные полномочия, решил ввести в театре контрактную систему на западный манер. То, что половина актеров окажется без работы, Юрия Петровича совершенно не волновало. Коллектив взбунтовался. Большая часть труппы под руководством Губенко образовала «Содружество актеров Таганки» и заняла после десятков судов новое здание (оно было построено в 80-ые годы). Артисты, верные Любимову, остались в старом здании Театра на Таганке.

С тех пор прошло 27 лет. Возможен ли сегодня союз двух коллективов, которые так долго существовали раздельно? В интервью Радио "Комсомольская правда" директор Театра на Таганке Ирина Апексимова сказала определенно: двум театрам давно пора объединиться.

- Я всегда говорила, что это самое логичное – вернуть единый театр, которым он был изначально, - так считает Апексимова, которая, как мы поняли, мечтает этот альянс возглавить.

С идеей объединиться она, как говорят, приходила еще к Николаю Губенко. Но он был категорически против. Сегодня против и актеры «Содружества». Во-первых, их пугает перспектива срочных контрактов, когда руководство может уволить артиста в любой момент. Во-вторых, объединение двух театров чревато рождением неэффективного и неуправляемого монстра. Чтобы такую махину оживить нужен руководитель другого уровня, чем Апексимова.

«Содружество» хотело бы видеть своим худруком народного артиста Евгения Герасимова. Он дружил с Николаем Губенко. Оба работали депутатами Мосгордумы. Говорят, что Губенко просил Герасимова: «Женя, не бросай моих ребят, будь им защитой». И Герасимов не против возглавить осиротевший театр. Есть и другой кандидат, правда не такой публичный, - режиссер Владимир Завикторин. Он был заместителем Губенко в театре и его помощником в Мосгордуме. Для артистов «Содружества» он свой, к тому же, как говорят, очень порядочный человека. Именно в нем Николай Губенко видел своего преемника. Но кандидатуру Завикторина в департаменте культуры даже не рассматривали. Ведомству Александра Кибовского больше нравится идея объединения, ну хотя бы с точки зрения оптимизации. Его предшественники понаоткрывали в Москве множество театров – отдачи от них никакой.

Встал на защиту актеров «Содружества» председатель СТД Александр Калягин. Труппа подавала сигналы sos в разные инстанции, но самая эффективная помощь пришла от Сан Саныча. Калягин направил письмо Кибовскому с просьбой не предпринимать скоропалительных решений, поскольку искусственное объединение, по сути, означает исчезновение "Содружества актеров Таганки".

Скептики говорят, что исчезать в общем-то нечему. Что название у труппы есть, но есть ли театр? Такую же претензию можно предъявить не только «Содружеству», но еще десятку московских театров. И в предложении Калягина подождать, не устраивать пляски на костях, не принимать скоропалительных решений, есть своя логика. В «Современнике» не утихает буча после того, как департамент культуры поступил, мягко говоря, неэлегантно и через несколько дней после смерти Галины Волчек неожиданно назначил новым худруком Виктора Рыжакова.

Поостерегшись наступить на те же грабли, департамент культуры взял паузу. 15 сентября Кибовский должен был представить Ирину Апексимову как нового худрука объединенного театра. Но в последний момент эту встречу отменили.

- Департамент культуры дал нам два месяца на выживание. Мы должны доказать, что несмотря на ковид, «шахматную рассадку» и другие сложности, к нам в театр идут зрители, - рассказал нам актер «Содружества» Виталий Вашедский. - У нас было уже три собрания коллектива. Мы будем бороться за себя. До декабря пообещали нас не трогать.

Но в любом случае, к декабрю какое-то решение будет принято. Если это будет не объединение с театром Ирины Апексимовой, то можно ожидать нового худрука, который будет строить свой театр.

Правда обсуждаются и другие варианты. Например, в помещении на Земляном валу, которое занимает «Содружество», сделать прокатную площадку для антрепризных коллективов. Сегодня почти все частные театры столицы снимают залы за бешеные деньги, что сказывается и на ценах на билеты. Логично, чтобы у негосударственных театров тоже был свой дом и своя сцена. Но куда в этом случае деть труппу «Содружества актеров Таганки»? Отправить на биржу труда? Вопрос...

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