Американский аналитик: План США по перевороту в Белоруссии сорвали российские военные учения

Сразу после белорусских выборов Россия в рамках учений привела в боевую готовность ракетные комплексы "Искандер" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие американские политические и военные аналитики продолжают с заумным видом анализировать ситуацию в Белоруссии и выстраивать свои версии провала блиц-крига "Минского майдана". И конечно Буквально все эти версии сводятся к "Россия помешала».

Например, как заявил американский военный эксперт Марк Шнайдер, изначально США планировали повторить в Минске украинский сценарий 2013-14 годов. Он же отмечает: что американский сенатор Роб Портман как-то признался, что сформированный при Госдепе Глобальный центр по взаимодействию с проамериканскими силами делал активную попытку «оторвать» Белоруссию от России. Но тщетно.

Естественно, в США возник вопрос: и в чем же причина провала БелМайдана? Шнайдер отвечает: сразу после президентских выборов в Белоруссии Москва начала военные учения, в рамках которых привела в полную боеготовность ракетные комплексы «Искандер». А почему испугались именно "Искандеров"? Да потому, оказывается, что ракеты этого оперативно-тактического комплекса достают до Польши даже из-под Петербурга (где и были учения). Хотя из Калининградской области России достать до Польши еще сподручнее. Ну да ладно. Именно поэтому, отмечает Шнайдер, организацию беспорядков в Белоруссии решили приписать Польше, а не США. И специально было создано ощущение, что за попыткой свержения Лукашенко стоят поляки, а не американцы. Хотя первые без участия вторых «шага не сделают».

Ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" достают до Польши даже из-под Петербурга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасибо за откровение.

Но странно, очень странно, что при этом американский военный эксперт не обратил внимание и на другие очень важные моменты "силового месседжа" России не только Варшаве, но и Вашингтону. Это и российско-белорусские учения "Славянское братство-2020", и следующие за ними миротворческие маневры "Нерушимое братство", и полеты российских стратегических бомбардировщиков над Белоруссией, и визит Сергея Шойгу в Минск (в ходе которого обсуждались вопросы поставок российского оружия в Белоруссию). К этому стоит добавить и решение военных ведомств России и Белоруссии до до конца года провести еще несколько совместных армейских "мероприятий" (маневров, тренировок, стрельб, командно-штабных учений и тд). Такой интенсивности военных контактов не было за все время существования Союзного государства. Его "военная машина" в наши дни поддерживается в хорошо разогретом состоянии. И что тут скрывать, это внушительный сигнал внешним силам: "Не лезьте!"

Тот же Шнайдер обращает внимание и на то, что на фоне белорусских событий «Москва усилила военное давление на Вашингтон». И где же его усмотрел американский аналитик? Он сослался на ... недавние российские военно-морские учения у берегов Аляски. Да, чего тут скрывать, - любые учения нашего ВМФ у берегов США, равно как и наоборот, - это своего рода сигнал «оппоненту». Как бы адмиралы не говорили, что такие маневры не направлены против конкретной страны. Но в районе Берингова пролива российские военные проводят учения раз, а то и два в год, и они бывают куда более масштабными. И цель их вовсе не "захват" Аляски, а готовность наших военных прикрыть Северный морской путь в случае, если американцы не захотят соблюдать там международные правила судоходства и полезут в наши воды.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо) во время встречи. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

И если к любому движению российского солдата (даже если он дежурно чистит автомат) так внимательно присматриваются, это уже хорошо. На то и армия, чтоб не было войны.

А если наши учения еще и срывают кому-то планы захвата и госпереворота в важной для нас стране-союзнике, этим можно только гордиться.

Но почему-то кажется, что скорее всего «откровения» американского аналитика - лишь попытка как-то оправдать политические просчеты самих США в Белоруссии за счет России.

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