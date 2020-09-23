Причина крушения Су-30СМ под Тверью: многоцелевой истребитель попал под "дружественный огонь"

Многоцелевой истребитель Су-30СМ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многоцелевой истребитель Су-30СМ действительно потерпел крушение во время планового полета в Тверской области. Этот факт корреспонденту kp.ru официально подтвердили в штабе Западного военного округа. Причина крушения Су-30СМ под Тверью - "дружественный огонь".

По словам нашего источника, самолет следовал в группе боевых машин того же типа, после чего внезапно потерял управление и стал падать. Экипаж (он состоит из двух пилотов) принимал все меры для того, чтобы выровнять полет боевой машины, но она не "слушалась". В самый последний момент командир экипажа принял решение на катапультирование. Что и было сделано.

Сам самолет рухнул в лесу, в 45 км от аэропорта Хотилово (Тверская обл.). Его горящие обломки вскоре были обнаружены вертолетом поисково-спасательной службы воздушно-космических сил. А в нескольких километрах от места катастрофы поисковики нашли и пилотов. Они были подняты на борт вертолета и переправлены в военный госпиталь. Их жизни ничто не угрожает. По словам военных врачей, они скоро вернутся в строй.

Уже через несколько часов после ЧП в авиационную часть, где "служил" Су-30СМ прибыла специальная комиссия, состоящая из офицеров штаба Воздушно-космических сил, Западного военного округа и прокуратуры.

По предварительным данным (эта версия считается основной), причиной падения самолета стал "дружественный огонь" самолета Су-35С из 30-миллиметровой авиационной пушки ГШ-301.

Причем, она не должна была стрелять, - перед учебными полетами ее обычно разряжают, ставят на предохранитель и обесточивают. А сама атака Су-35 должна была фиксироваться фото- и видеоаппаратурой. Специалисты говорят, что перед вылетом блокировку пушки обязаны были проверить члены экипажа, техники и "оружейники". Похоже, что этого не было сделано или же проверка была формальной. Весьма вероятно, что в таком случае расплачиваться за халатность придется и экипажу Су-35С, и техническим специалистам, которые готовили самолет к вылету. Иными словами, материальную ответственность за потерю истребителя "разложат" на всех.

Весьма возможно, что виновным "пришьют" статью уголовного кодекса о повреждении или уничтожении военного имущества по халатности. Самолет в свое время Минобороны покупало (в переводе на доллары) примерно за 30 млн. С учетом изношенности эту сумму, конечно, скостят. Может быть, даже наполовину. Но в любом случае все, кого суд признает виновным, много лет будут получать (в лучшем случае) лишь треть месячного денежного довольствия. Остальное будет вычитаться.