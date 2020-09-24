«У Михаила Борисова был кашель и одышка, но он не обращался к врачам»: ведущий «Русского лото» работал с коронавирусом

У Михаила Борисова был кашель и одышка. Фото — кадр НТВ.

71-летний артист Михаил Борисов 25 лет объявлял победителей «Русского лото». И хотя это был лишь один съемочный день в неделю, а все остальное время Борисов преподавал (он заведовал кафедрой режиссуры в Театральном институте имени Б. Щукина) – миллионы телезрителей знали артиста по роли в лотерее, где он играл человека, который дарит надежду и исполнение желаний.

Сегодня на большой сцене театрального института прощались с Михаилом Борисовичем. Людей было немало. Но ученик Борисова Александр Семчев говорит: «Я грешным делом подумал – почему так мало людей, ведь человек стольких воспитал, со столькими людьми был знаком…»

Главная гордость артиста — сын Вениамин и дочь Мария. Фото — социальные сети

Действительно в привычные времена народу было бы раз в пять больше. Но многие продолжают соблюдать карантинные меры, многие испугались диагноза Михаила Борисова. И хотя на церемонии прощания говорили о пневмонии, сегодня все обсуждали еще один диагноз артиста – коронавирус. Не случайно гроб сверху был герметично закрыт стеклом, подходить к нему близко запрещено, цветы складывали на стол. Коллеги, друзья и ученики Борисова соблюдали все меры предосторожности – к гробу ближе, чем на метр не подходили. При входе в зал измеряли температуру, бесплатно раздавали перчатки и маски, вход без них был воспрещен…

А вот Михаил Борисов себе не уберег. Он умер в минувшую субботу на руках у врачей, артиста забрали в больницу прямо со съемочной площадки телелотереи «У нас выигрывают». Перед этим он ездил на фестиваль в Казань, где читал со сцены стихи сына, проводил мастер-класс. В последний день своей жизни Михаил Борисов приехал на съемки, почувствовал себя плохо, но не хотел обращаться к врачам. Коллеги все же вызвали медиков, но артист отказался от госпитализации, а когда стало еще хуже - приехала вторая «Скорая», которая и увезла Михаила Борисовича. Режиссер-постановщик телевизионной лотереи Александр Ревзин вспоминает последний день жизни артиста:

«Михаилу Борисовичу было плохо, он вышел из машины первой «Скорой помощи», которая приехала и хотела его увести. Он не согласился ехать. Мы зашли, в фойе, присели. Я говорю: «Михаил Борисович, вам нужно лечь и поспать». Мы были убеждены, что у него просто упало давление. Никто не подозревал. У него не было ни кашля, ни насморка – ничего подобного. Он неважно выглядел, у него была одышка. Михаил Борисович говорит: «А что делают девочки на площадке?» Я говорю – репетируют. Мы уже понимали, что нам нужно иметь вариант «б» - переделали сценарий, девочки готовили съемку без Михаила Борисовича. Он: «А как же они без меня?» Я говорю – не волнуйтесь, вы если будете себя чувствовать хорошо, вы отработаете». Эфир писали уже без главного артиста…

Сам Борисов не обратился к врачам, при этом оказалось, что симптомы болезни у него появились до съемок. Михаил Борисович принадлежал к группе риска по коронавирусу: возраст, сахарный диабет, давление. Однако роковой ошибкой артиста стало то, что он проигнорировал обращение к врачам.

В программе «Прямой эфир» Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО рассказала: «Это самая уязвимая группа населения, которая не всегда вовремя обращается за медицинской помощью. Мы знаем, что Михаил Борисович принадлежал к группе риска коронавирусной инфекции – возраст, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Михаил Борисович кашлял, еще до одышки - уже присутствовал кашель. Родные и близкие говорили о том, что надо все-таки обследоваться. Но для творческих людей прежде всего – работа».

Нонна Гришаева — ученица Борисова и друг семьи Борисовых. Фото — социальные сети.

Подруга Борисова композитор Ирина Грибулина недавно побывала у него на съемках: «Миша мне вдруг говорит: «Мы скоро все умрем, этот чертов коронавирус, как от него не спасайся…мне кажется все от него умрут». Вот такие пророческие слова. Соведущая артиста по телелотерее Юлия Саенко говорит, что Михаил Борисов очень любил перед эфиром делать дыхательную разминку по Стрельниковой, и ее научил. Доктора назначают эту дыхательную гимнастику для профилактики легочных заболеваний. Но и это не помогло артисту. Коронавирус развивается слишком быстро, процент поражения легких был большой.

Ученица Борисова Нонна Гришаева с трудом сдерживает слезы: «Он весь карантин ездил на съемки. Я ему говорила – Михаил Борисович, я вас очень прошу берегите себя, защищайте себя, также нельзя. Но он настоящий артист». Актеры Андрей Соколов и Александр Семчев пришли на прощание с учителем, который, по их словам, дал главное - профессию.

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