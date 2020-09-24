Барак Обама опубликовал номер своего телефона

Спустя несколько часов телефон Обамы перестал принимать смс-сообщения Фото: EAST NEWS

Экс-президент США Барак Обама решил попробовать новый формат связи с народом – он опубликовал свой номер телефона в Facebook и предложил писать ему смс-сообщения. Таким образом он хочет выяснить настроения граждан перед предстоящими выборами.

«Ладно, попробуем что-нибудь новенькое. Если вы находитесь в США, отправьте мне текстовое сообщение на номер 773-365-9687 — я хочу узнать, как у вас дела, о чем вы думаете и как планируете голосовать в этом году», – написал 44-й президент Соединенных Штатов и пообещал периодически выходить на связь, читать сообщения и делиться своими мыслями.

Большая часть пользователей соцсети, которые прокомментировали сообщение Обамы, приняли его предложение с радостью. Но нашлись и те, кто заподозрил в публикации личного телефона нечестную игру и попытку провести таким образом соцопрос перед выборами.

Спустя несколько часов телефон Обамы перестал принимать смс-сообщения. Комментаторы высказали предположение, что экс-президент уже собрал всю необходимую информацию. Хотя, вполне возможно, что сотовый оператор просто не сумел справиться с нагрузкой, поскольку публикация всего за несколько часов собрала более 20 тысяч комментариев.