Темы предвыборных дебатов кандидатов в президенты США в 2020 году: Трамп и Байден обсудят пандемию и протесты

Формат первых дебатов предполагает шесть 15-минутных сегментов Фото: EAST NEWS

Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп от Республиканской и Джозеф Байден от Демократической партии определились с темами, которые будут затронуты на первых предвыборных теледебатах кандидатов в президенты США в 2020 году.

«Формат первых дебатов предполагает шесть 15-минутных сегментов, посвященных темам, озвученным заранее с тем, чтобы подтолкнуть [участников дебатов] к подробному обсуждению главных проблем, стоящих перед страной», – говорится в сообщении на сайте непартийной Комиссии по теледебатам.

Среди тем, которых коснутся Трамп и Байден, на первом месте стоит ситуация вокруг пандемии COVID-19. По мнению многих, это одна из самых уязвимых точек Трампа – с одной стороны его обвиняют в слишком долгом замалчивании проблемы с коронавирусом в начале пандемии, с другой же – в слишком жестких ограничениях, которые привели к закрытию предприятий, падению доходов граждан и едва ли не к краху национальной экономики.

Второй темой для обсуждения станет обеспечение прозрачности избирательного процесса в США. В преддверии выборов на Трампа постоянно сыплются обвинения в том, что он попытается сфальсифицировать результаты голосования. Сам президент называет недопустимым голосование по почте и видит именно в этом механизм для манипуляций с голосами.

Не останется незатронутой и тема протестов, которые вспыхнули в США в мае после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного правоохранителями. Трамп обвиняет мэров и губернаторов-демократов в неспособности навести порядок во вверенных им регионах, те же в ответ называют действующего президента излишне жестоким.

Помимо перечисленных также планируется высказать мнение о: положении дел в Верховном суде США (что особенно актуально после смерти одной из судей Рут Бейдер-Гинзбург и заявлений Трампа о возможном скором назначении ее преемника), общей экономической ситуации в стране и общественно-политическую деятельность обоих кандидатов.

Местом первых теледебатов выбран Кливленд (штат Огайо), вторые запланированы на 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи – на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннеси). Все мероприятия будут начинаться в 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск) и продлятся по 90 минут.