«Влюблена, как кошка»: 25-летняя Арзамасова и 46-летний Авербух впервые вышли в свет как пара

Лиза и Илья пришли на шоу "Вечерний Ургант". Фото: Инстаграм.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух перестали скрывать свои отношения: 25-летняя актриса и 46-летний продюсер пришли на шоу «Вечерний Ургант». Беседуя с ведущим программы Иваном Ургантом, влюбленные держались за руки и бросали друг на друга нежные взгляды. В какой-то момент Иван не выдержал и удивленно спросил Авербуха: «Илья, она влюблена в тебя, как кошка, что происходит?».

Впрочем, пара была не слишком расположена делится подробностями личной жизни. Что, в общем-то, понятно: разница в 21 год неизбежно вызывает любопытство публики, и влюбленные стараются не давать лишних поводов для пересудов.

Пара весь вечер держалась за руки. Фото: кадр видео.

- Мы долго думали, что ты спросишь, когда мы зайдем. Сошлись на «Ну, рассказывай». Мы рассказывать ничего не хотели, и в принципе не хотим. Но твоя программа — исключение. Вот мы здесь, вот мы вместе, вот мы счастливы. Все, - сообщил Авербух.

Иван расспросил Лизу о ее экстремальном увлечении – оказывается, звезда «Папиных дочек» любит мотокросс. Лиза также рассказала, чем ее покорил Илья: по ее словам, он очень хозяйственный и заботливый. Особенно Арзамасову тронул случай, когда Илья разыскал ее старенькую собаку, потерявшуюся на даче.

- Я вернулась и увидела, как он прижимает к себе Марусю (собаку – Ред.), - рассказала Лиза. – И сразу подумала: вот она – идиллия!

Актриса восхищается талантом своего избранника облагораживать все в доме.

- У него удивительный талант все делать по дому. Он может все обуючивать, - призналась Арзамасова.

Разница в возрасте между актрисой и продюсером - 21 год. Фото: Инстаграм.

Сейчас Лиза живет в загородном доме Авербуха, куда также переехал Мартин – 16-летний сын продюсера от фигуристки Ирины Лобачевой. Судя по всему, юноша хорошо поладил с молодой мачехой. С Лобачевой Авербух развелся 13 лет назад, супруги прожили вместе 12 лет.

С Лизой Илья начал встречаться, когда ей было всего 17 лет. Продюсер приметил актрису во время шоу «Ледниковый период»: он был звездным тренером, а она - одной из участниц популярного телепроекта. По словам друзей, Илья настроен по отношению к Лизе очень серьезно. Никто не сомневается, что они скоро поженятся. Для любимой спортсмен намерен построить новый дом: видимо, старый особняк кажется ему тесноватым для его новой жизни. Ведь наверняка вслед за свадьбой последует пополнение в семействе.

Пока что ни Лиза, ни Илья не дают интервью о своих отношениях. Лишь однажды Арзамасова осторожно сообщила:

- Я пока про личную жизнь могу сказать только одно: у меня все хорошо. Этим летом я счастлива, - рассказала актриса.