Михаил Абызов расскажет в суде, откуда у него 32 миллиарда рублей

Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Сегодня в Гагаринском районном столицы начнется процесс, где пять адвокатов бывшего министра Правительства России Михаила Абызова попытаются сохранить для своего подзащитного хоть что-то из арестованных средств. Шансы маленькие, но и сумма огромная. «Хоть что-то» из 32 миллиардов рублей в разных валютах, что арестованы на банковских счетах Генпрокуратурой России – это в любом случае большие деньги.

Надзорное ведомство будет просить суд передать средства экс-министра в бюджет, так как считает, что все они получены незаконным путем. С доводами прокуратуры трудно не согласиться: чиновник даже такого уровня не имел права заниматься коммерцией. Но Абызов себе не отказывал и переплюнул всех, кого в ближайшие годы задерживали за казнокрадство. Он в этом обошел губернатора Сахалинской области Хорошавина, главу Республики Марий Эл Маркелова и даже легендарного полковника Захарченко.

Помните, когда в съемной квартире сестры полковника МВД России Дмитрия Захарченко нашли около 8,5 миллиардов рублей в разной валюте, он сначала от этих денег упорно открещивался, а когда чуть отошел от шока, стал пытаться их легализовать прямо в суде с помощью многочисленных родственников? Это сделать ему не удалось: родственники быстро запутались в показаниях, а их выступления в суде журналисты растащили на мемы. Посмотрим, какую тактику защиты выберут защитники Абызова. Ведь им придется объяснить, откуда у чиновника появились на счетах суммы, как у трех полковников Захарченко.

Обвинение уверено, что 32 миллиарда найденные на счетах Абызова, не что иное как средства, вырученные с продажи акций СИБЭКО. Эти акции он продал еще 2018 году, хотя как чиновник не имел этого права делать. Но это нисколько не волновало чиновника. Согласно материалам уголовного дела, Абызов в ранге министра управлял 5 кипрскими компаниями и при заключении сделок пользовался своим должностным авторитетом. Это при том, что с 2008 года по законам России просто не имел права заниматься предпринимательской деятельностью. Для этого ему было необходимо оставить свой государственный пост.

Но, согласно материалам дела, Абызов не стал передавать свои компании в доверительное управление, предпочитая держать все под личным контролем. Вот и на суд он будет ходить, чтобы принять участие в активной защите найденных у него счетов. Следствие уверено, что Абызов попытается сохранить свои миллиарды, затянуть процесс. Но найдет ли он веские аргументы в свою защиту?

Иск к Абызову в Генпрокуратуре уже назвали «документом с высокой степенью конкретизированности». Прокурорам удалось не только найти деньги экс-министра, но и задокуметировать все его транзакции и контракты. Все до копеечки.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года господин Абызов, являясь владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной, как считают в Следственном комитете цене акции входящих в них же небольших компаний, а похищенные средства вывел за рубеж.

Своей вины Абызов не признает. Ему грозит серьезный срок в колонии и полная конфискация имущества.