«Надеюсь найти человека, который не испугается меня или детей»: Бывшая жена Цыганова призналась, что больше не может тянуть все сама

Ирина Леонова устала справляться со всем в одиночку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Евгений Цыганов ушел от Ирины Леоновой к своей коллеге по съемкам Юлии Снигирь в 2016 году. С тех пор 42-летняя Ирина одна воспитывает семерых детей: Полину, Никиту, Андрея, Софию, Александра, Георгия и Веру, которым от 5 до 15 лет. Актриса не только успешно справляется с ролью матери, но и снова вышла на работу: она играет на сцене Малого театра. Репетиции отнимают немало времени, дети – еще больше. Ирина разрывается между семьей и работой и, как она сама признается, устала тянуть все сама. Актриса ищет няню, которая присматривала бы за детьми в ее отсутствие. Но, видимо, такое количество воспитанников отпугивает потенциальных «Мэри Поппинс», и претендентки на эту роль просто испаряются одна за другой. В итоге Леонова написала эмоциональный пост в Фейсбуке, в котором рассказала, что она отчаялась найти помощницу.

- Все бегут. Няни, помощницы последние пару месяцев даже не доходят. Какой-то заговор нянь! «Очень интересно, весело, шумно, творчески, но… Страшно, сложно, тяжело и ответственно». Согласна, с одним малышом легче, а тут целая банда, - пишет актриса.

Ирина признается, что она обожает своих детей, и ее совершенно не тяготит роль мамы. Но в одиночку справляться с таким количеством ребятни ей все-таки тяжело.

- Да, я могу быть сильной, уверенной и самодостаточной. Я люблю все делать сама. Просто потому, что никому не могу доверять. Я обожаю убирать и готовить, мыть полы и посуду, гладить бесконечные горы белья, сама собирать новую мебель, двигать шкафы и диваны (в этом тоже есть момент творчества), делать с детьми уроки, читать им книжки, гулять и закупать в магазинах продукты и вещи, - рассказала Ирина.

После расставания с Евгением Цыгановым Ирина вернулась на работу в Малый театр. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бросить работу в театре актриса тоже не готова – по ее словам, сцена заряжает ее энергией и вдохновением.

- Там я не просто живу — летаю, фонтанирую и заряжаюсь новой энергией, - уверяет Ирина.

Актриса надеется, что все-таки откликнется человек, который станет ее опорой и поддержкой, разделит с ней заботу о детях и не предаст ее.

- Надеюсь найти человека, который не испугается меня или детей, который не промолчит в ответ на звонок или письмо, не исчезнет в самый нужный момент, а будет моим тылом, моим покоем и благодарностью, который встанет рядом и скажет — давай вместе. Это я про няню, если что, - сообщила Ирина.

Минувшее лето выдалось для актрисы очень тяжелым: в июне Леонова похоронила маму. Все эти годы Ирина не только в одиночку воспитывала детей, но и ухаживала за тяжело больной матерью, страдающей от онкологии. Благодаря лечению и заботам дочери маме актрисы удалось продержаться несколько лет. Но рак в конце концов победил.

Ирина никогда не рассказывает о бывшем муже, но, судя по всему, супруги сохранили хорошие отношения. Евгений регулярно общается с детьми, ходит с ними в бассейн, в музеи и на детские праздники. Старшие дети актера хорошо поладили с его младшим сыном Федором, которого родила Юлия Снигирь. К слову, актриса отрицает, что стала причиной разлада в семье Цыганова. По ее словам, она не уводила Евгения у жены и семерых детей.

Новая избранница Цыганова - актриса Юлия Снигирь. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я не ставила ему ультиматумов, нет, - рассказала Снигирь в недавнем интервью. - Было совсем по-другому. И обиднее всего было за Женю, потому что говорили, какой он ужасный отец (бросил беременную жену с шестью детьми – Ред.). Что это отвратительно. Говорили так, ничего про него не зная. Хотя он очень ответственно подошел к этому решению и обеспечивает детей. Мы не думали об общественном мнении в тот момент.

Особенно теплые отношения у Юлии сложились со старшей дочкой Цыганова. Да и Ирину, по ее мнению, нельзя назвать жертвой обстоятельств.

- У нас отличные отношения. Мы дружим с Полей, старшей дочкой Жени, которая даже поначалу пыталась отвечать хейтерам в Инстаграме. Потом я сказала ей: "Поля, пожалуйста, не надо на них реагировать". Они живут рядом с нами, в соседнем доме, - сообщила актриса. - Ирина (Леонова – Ред.) - самодостаточная женщина, живет жизнью, которой она хочет жить. Она не несчастная жертва. Неуважение так думать про нее. Она не чувствует себя покинутой, несчастной жертвой. Причина развода не совсем во мне. У них свой расклад. Меня не было в жизни этой семьи, это их общее решение.