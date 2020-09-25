Как лечить осеннюю простуду: советы врача

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В этом нам поможет разобраться Ирина Цаликовна Кулагина, врач-пульмонолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук.

– Ирина Цаликовна, что такое ОРВИ? Какие заболевания входят в эту группу?

– Под термином «острые респираторные вирусные инфекции» понимают группу заболеваний, которые вызывают респираторные вирусы. Как правило, они поражают слизистую верхних дыхательных путей и сопровождаются насморком, общим недомоганием, повышенной температурой, болью и першением в горле, кашлем.

ОРВИ вызывают коронавирусы, риновирусы, аденовирусы, энтеровирусы, РС-вирус, а также вирусы гриппа, парагриппа и т.д. Эта обширная группа возбудителей, которые приводят к развитию различных респираторных заболеваний – от обычного острого назофарингита(насморка), бронхита, ларинготрахеита до тяжелого бронхиолита.

– Чем опасны простуда и грипп? Какие могут быть осложнения?

– Наиболее частыми осложнениями ОРВИ у детей являются отит и синусит. У взрослых ОРВИ и грипп являются частой причиной обострения хронического бронхита, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), бронхиальной астмы. Наиболее высокий риск развития осложнений у пожилых пациентов и у лиц, страдающих серьезной сопутствующей патологией (сердечная недостаточность, сахарный диабет и т.д.). К числу наиболее частых осложнений гриппа относят острый бронхит, пневмонию, бронхиолит.

– Как не допустить осложнения, если уже заболел?

– Если вы все же заболели, то обязательно нужна консультация врача. И важно потом выполнять всего его рекомендации. Необходимо соблюдать постельный режим, много пить, регулярно проветривать помещение, носить маску при контакте с окружающими.

– Есть мнение, что простудные заболевания лечить бесполезно, с вирусами может справиться только иммунитет. Это так?

– Основным фактором противовирусной защиты человеческого организма является система интерферона. Именно сывороточный интерферон – один из первых барьеров, препятствующих вирусной экспансии. Однако у часто болеющих, пожилых людей, беременных женщин синтез интерферона снижен. Из внешних причин, вызывающих снижение выработки интерферона, можно выделить стрессовые ситуации, неправильное питание (в частности недостаток витаминов и микроэлементов), генетические факторы. Поэтому для лечения респираторных инфекций используются не только жаропонижающие, противовоспалительные и мукоактивные препараты, деконгестанты, но и интерфероны (как индукторы эндогенного интерферона, так и препараты экзогенного интерферона, в различных лекарственных формах).

– Существуют ли эффективные средства от простуды?

– В настоящее время не существует таблетки, микстуры или какого-то иного средства от простуды, прием которого полностью предотвращал бы развитие респираторной инфекции. К сожалению, от заболевания не застрахован ни один человек. Основной принцип лечения всех респираторных заболеваний – это устранение причины болезни, облегчение симптомов заболевания и предупреждение развития осложнений. Поскольку респираторных вирусов, которые могут вызвать ОРВИ, очень много, при лечении инфекции лучше использовать препараты с широким спектром действия, например, Эргоферон.

– Можно ли лечиться народными методами? Горчичники, банки, ингаляции над картошкой в мундире? Это работает?

– Народные средства при ОРВИ зарекомендовали себя уже с давних времен. В первую очередь это всевозможные морсы (клюквенный, брусничный и т.д.), настои, лекарственные травы, продукты пчеловодства и т.п. В отличие от современных лекарственных препаратов народные средства чаще всего не обладают побочными эффектами, не требуют больших финансовых затрат, их легко применять в домашних условиях. Однако и их применение может спровоцировать развитие аллергической реакции, о чем не следует забывать. От «ингаляций над картошкой» я бы рекомендовала отказаться, у нас есть современные приборы (небулайзеры), позволяющие максимально эффективно, а главное – безопасно доставлять лекарственный препарат в дыхательные пути.

– Как не простыть осенью? Какие меры профилактики надо соблюдать?

–В первую очередь – это вакцинация. Также можно и нужно использовать противовирусные средства, интерфероны, принимать адаптогены. Не следует забывать и про санитарно-гигиенические мероприятия: чаще мыть руки, промывать полости носа, полоскать горло антисептическими растворами, проветривать помещения.