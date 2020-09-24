Никита Кучеров подобрался к рекорду Павла Буре: российский форвард лидирует в споре бомбардиров плей-офф НХЛ

Главным героем матча вновь стал российский нападающий Никита Кучеров, который открыл счет в матче Фото: REUTERS

В третьем матче «Тампа» победила «Даллас» (5:2) и вышла вперед в серии (2-1). А главным героем матча вновь стал российский нападающий Никита Кучеров, который открыл счет в матче, а потом сделал еще одну голевую передачу. Эта шайба для него стала «только» седьмой в этом плей-офф, но благодаря ей он прервал шестиматчевую безголевую серию. Зато по результативным передачам Куч бесспорный лидер. Теперь, набрав 30 очков (7 голов + 23 передачи) он лидирует в споре бомбардиров нынешнего плей-офф НХЛ и подбирается к рекордам других российских игроков. Среди них больше всех очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли набирал форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (36, 2009 год). Второе место занимает форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов (32, 2018). На третьем игравший тогда за «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре (31, 1994).

А несравненным лидером в этой номинации является Уэйн Гретцки, набравший в плей-офф 1985 года 47 очков! На втором идет Марио Лемье (44, 1991 год). Евгений Малкин с 36-ю очками занимает в этом списке 7-е место. Правда, 4 строчки в этом рейтинге занимает все тот же Гретцки, еще трижды набиравший более 40 очков! Но, теоретически, впереди у Кучерова еще четыре матча, так что он вполне может покуситься на самое святое…

Кстати, возвращаясь к матчу, стоит отметить, что после 5-й пропущенной шайбы вратарь «Далласа» Антон Худобин был заменен.

«Даже не знаю, что с нами случилось. Моя замена — это решение тренера. Думаю, тренер решил встряхнуть команду, что-то изменить. Не чувствовал, что мне нужен отдых. Если он решит поставить меня на следующий матч, я буду готов. Если ты вышел играть в финале Кубка Стэнли, то должен быть готов к любой нагрузке», - сказал Худобин после провального матча.

Не смогли доиграть матч и два других российских хоккеиста «Далласа». Александр Радулов, пытаясь сделать силовой прием, сам упал, ударился головой о борт, вернулся на скамейку и ушел в раздевалку…

А Денису Гурьянову шайба попала в лицо, когда он сидел на скамеечке запасных, после чего 23-летний форвард тоже попал в медпункт.