Сто граммов лунного грунта по цене золотого прииска: рассекречено, как СССР собирался осваивать спутник Земли

Макет автоматической станции "Луна-16". Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

60-е годы прошлого века – невероятные по напряжению и фантастические по техническим решениям годы космической гонки. СССР и США. Самое драматическое соперничество происходило вокруг Луны. Кто первый долетит? Кто высадится? Кто привезет первые гостинцы со спутника?

Многие историки считают: если бы Главный конструктор Сергей Павлович Королев не ушел безвременно из жизни (1966 год), мы бы пальму первенства американцам не уступили. Работы велись колоссальные, не хватало харизматичной личности, которая бы управляла жестко и мудро всеми процессами, брала на себя ответственность.

Исследование лунного грунта, доставленного автоматической станцией "Луна-16". Фото А. Вольгемута, Ю. Устинова, В. Шеффера /Фотохроника ТАСС

К 1969-у году уже было понятно: опередить американцев, отправив на Луну космонавтов, мы не успеваем. 20 июля 1969 года Нил Армстронг и Базз Олдрин сделали тот самый заветный шажок в истории человечества. А на обратном пути захватили с Луны 21,5 кг лунного грунта.

Изучение лунного грунта, доставленного автоматической станцией "Луна-16", в исследовательском боксе приемной лаборатории Академии наук СССР. Фото: Фотохроника ТАСС

СССР тем временем пытался хотя бы собственный грунт привезти. Сегодня, 24 сентября, Роскосмос рассекретил 46 документов, касающихся миссии Е8 – автоматической станции «Луна», у которой было несколько задач. Единая платформа предполагала различные возможности. В зависимости от поставленных задач.

50 лет назад межпланетная станция «Луна-16» (она же Е-8-5), которая привезла на Землю 101 грамм лунного реголита. Негусто. Но это был наш лунный грунт, советский!

На сайте размещены уникальные документы, которые рассказывают, как планировались миссии, какие награды и денежные выплаты получали инженеры, осуществлявшие лунный проект. И о планах, которым, увы, во многом не пришлось осуществиться.

В 1977 году СССР планировала высадку станции на обратной стороне Луны с возвращением проб грунта.

В 1978 году планировалось запустить новый луноход («Луноход-1» был запущен в 1970 году, «Луноход-2» в 1973-м). В конце 70-х – составить полную карту Луны на основе сделанных автоматами фотографий. Тогда же предполагалось установить на спутнике Земли астрономическую обсерваторию.

Макет автоматической станции "Луна-16". Фото: wikimedia.org

Однако, лунная программа была прекращена в 1976 году после запуска станции «Луна-24».

Еще две станции после «Луны-16» «Луна-20» и «Луна-24» привезли на Землю образцы лунного грунта и суммарно Советским Союзом было добыло 324 грамма реголита (американцы доставили в США после 400 кг).

25 феврая 1972 года аппарат автоматической станции "Луна-20" совершил посадку на территории СССР. Фото: Владимир Мусаэльян/Фотохроника ТАСС

В 2021-м, через 45 лет после полета «Луны-24» Россия планирует запустить «Луну-25». Станция будет состоять из двух частей. Зонд должен выбрать площади для прилунения будущих спускаемых аппаратов. А посадочный аппарат будет исследовать поверхность в районе Южного полюса. В том числе планируется провести бурение поверхности спутника, причем на глубину до двух метров.