Терминал навалочных грузов в Тамани соответствует самым жестким мировым экологическим стандартам

23 сентября группу компаний ОТЭКО в порту Тамань посетила правительственная делегация, в которую вошли вице-премьер Виктория Абрамченко, спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов, помощник президента по транспорту Игорь Левитин и министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Генеральный директор предприятия Мишель Литвак изложил гостям планы развития порта, а также уникальную стратегию защиты окружающей среды на Таманском терминале навалочных грузов, включающую сочетание передовых технологий, многие из которых впервые применены в России.

УГОЛЬЩИКАМ-ЭКСПОРТЕРАМ ТРЕБУЕТСЯ ПОДДЕРЖКА

Во время поездки Мишель Литвак представил гостям проект портово-промышленного кластера ОТЭКО, который помимо терминальной инфраструктуры включает строительство высокотехнологичных наукоемких химических производств, агропромышленный кластер, жилой район на 15 тысяч человек со всей сопутствующей инфраструктурой. Этот проект позволит России существенно увеличить производственные и экспортные возможности на юге страны, создаст дополнительные источники налоговых поступлений, увеличит количество рабочих мест в Краснодарском крае, что окажет благотворное влияние на социально-экономическое развитие региона.

Внимание гостей было обращено на актуальность государственной поддержки отечественных производителей угля, нацеленных на выход и закрепление на новых экспортных рынках, кратчайший доступ к которым открыл Таманский терминал навалочных грузов.

«В последнее время отечественные производители угля испытывают серьезное давление, вызванное изменением цен на рынке энергетических ресурсов. В то же самое время эта ситуация открывает и новые возможности для наших экспортёров, - отметил Мишель Литвак. - В такой ситуации хотелось бы, чтобы государство поддержало наших производителей угля. От этого выиграли бы все: сами производители-экспортеры, которые стремятся укрепиться на существующих или занять новые рынки сбыта, РЖД, владельцы подвижного состава, ремонтные предприятия и порты».

ТАКИХ РЕШЕНИЙ В РОССИИ НЕ БЫЛО

Рассказывая о технологиях промышленной и экологической безопасности на Таманском терминале навалочных грузов, Мишель Литвак отметил, что угольные склады комплекса расположены на значительном удалении от береговой линии и населенных пунктов, что минимизирует воздействие на морскую акваторию и окружающую среду. Это значительно повышает стоимость проекта за счет строительства и последующей эксплуатации протяжённых транспортных коридоров от складов до причалов. Аналогичных, в том числе по масштабу, решений в России нет.

По периметру складов ТТНГ установлены специальные ветро- и пылезащитные экраны высотой до 25 м. Это позволяет снижать скорость ветра внутри склада до 75%, уменьшая концентрацию пыли в воздухе в зоне хранения и препятствуя выветриванию угольных насыпей с территории склада. На складах предусмотрена высокопроизводительная система водяного пылеподавления – 72 автоматизированные пушки орошения. На стрелах роторных стакер-реклаймеров, на судопогрузочных машинах размещены установки направленного орошения распыленной струей воды.

При разгрузке вагонов с углем на вагоноопрокидывателях проектом предусмотрены несколько систем пылеудаления: водяной туман, аспирация воздуха, вакуумная уборка.

В пересыпных станциях предусмотрено пылеподавление водяным туманом участков перегрузки угля с конвейера на конвейер. Предусмотрена система вакуумной уборки пересыпных станций.

Кроме того, ГК «ОТЭКО» дополнительно внедряет и эксплуатирует такие технологии, как защитные кожухи на открытых конвейерах угольной линии; защитные ограждения вдоль всех конвейеров для увеличения безопасности работы персонала; всевозможные системы контроля за качеством грузов; в местах возможного скопления угольной пыли - всевозможные пассивные средства борьбы с пылью (кожухи, перегородки, наклонные гладкие поверхности для скатывания пыли и т.д.) и активные – системы для влажной уборки, системы вакуумной уборки, системы подачи сжатого воздуха для обдува и ручного инструмента, системы общей аспирации и вентиляции.

БЕЗ РУБЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ

Гости остались очень довольны развитием проекта

«Хочу поблагодарить коллег. Без рубля федерального финансирования создан современнейший порт, - обратилась Виктория Абрамченко к руководству группы компаний. - Мы сегодня обсуждали в том числе и вопрос экологического мониторинга. Это то, чем мы занимаемся в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Президент сказал, что эффект от национальных проектов должен быть заметен и понятен. В городах, которые занимаются перевалкой таких грузов, как уголь нужно иметь жителям возможность открыть форточку. Здесь форточку можно открыть. Поэтому такие мощности должны появиться во всех портах, которые занимаются перевалкой угля».

Руководство группы компаний отметило, что при строительстве Таманского терминала навалочных грузов использовали наилучшие мировые практики, как в части предоставления обслуживания мирового уровня, высоких скоростей погрузки на крупнейшие суда, так и по защите окружающей среды.

«Мы не только одни из самых технологичных, но, пожалуй, и самые экологичные среди других терминалов. Большая часть примененных технологических решений вошла в перечень наилучших доступных технологий России. Мы уделяем самое серьезное внимание сохранению окружающей среды и минимизации антропогенного воздействия на природу. Это важнейшая задача, которая стоит перед любым промышленным производством и ответственным бизнесом», - резюмировал Мишель Литвак.