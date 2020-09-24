Как тебе такое, Илон Маск? Назло NASA и Тому Крузу режиссер «Холопа» и Константин Эрнст снимут кино в космосе

Станет ли российский фильм вызовом Илону Маску и компании — покажет время и интерес зрителей

Стоило Тому Крузу вместе с NASA при поддержке Илона Маска заявить о том, что пора бы перестать кино про космос в павильонах и отправиться на орбиту с камерами, как амбициозную идею отзеркалили в Роскосмосе.

Мы дадим ответ голливудскому конвейеру и снимем настоящее, душевное, качественное, русское кино на МКС! Заниматься масштабным проектом будет студия Yellow, Black&White («Последний богатырь», «Холоп», «Кухня» и проч.), Первый канал и Роскосмос. Коллаборация уже впечатляет!

Режиссером назначен автор самого кассового на настоящий момент фильма в российской истории — Клим Шипенко (его «Холоп» собрал в прокате рекордные 3 миллиарда рублей).

Клим Шипенко

Помимо легковесных комедий и ромкомов у него есть опыт съемки кино про астронавтов. Два года назад именно Шипенко выпустил фильм «Салют-7», снятый по мотивом экстремального полета в космос советских летчиков Владимира Джанибекова и Виктора Савиных. Картина с Павлом Деревянко и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях получила несколько престижных кинопремий.

Шипенко выпустил фильм «Салют-7», снятый по мотивом экстремального полета в космос советских летчиков

Кто станет нашим Томом Крузом в новом фильме Шипенко — пока неизвестно (но вариантов немного, можете сами перебрать в голове: в диапазоне от Саши Петрова и Данилы Козловского до Владимира Машкова и Владимира Вдовиченкова), однако отбор будет серьезный. И главного героя, и его дублера выберут по результатам открытого конкурса — предполагается, что уже в этом году они отправятся на МКС для съемок.

Рабочее название космического блокбастера — «Вызов». Станет ли российский фильм вызовом Илону Маску и компании — покажет время и интерес зрителей.