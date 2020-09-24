Дочь заслуженного артиста Владимира Конкина погибла в Москве при загадочных обстоятельствах

Софию доставили в реанимацию из фитнес-клуба, но врачи не смогли спасти ей жизнь Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве погибла дочь заслуженного артиста Владимира Конкина - 32-летняя София. По предварительным данным, два дня назад девушка отправилась в плавательный бассейн фитнес-клуба, однако домой она так и не вернулась.

В минувшую среду, 23 сентября, в столичную полицию по Пресненскому району поступила информация о госпитализации Софии в Боткинскую больницу. Врачи, поставившие пациентке диагноз «утопление» несколько часов боролись за ее жизнь, одно ночью девушке стало хуже. Основная причина смерти дочери артиста – отказ почек, сообщили kp.ru источники в экстренных службах.

Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливая обстоятельства, при которых захлебнулась София. Проверку проводят по статьям 144-145 уголовно-процессуального кодекса, а значит сотрудники правоохранительного органа ищут признаки преступления и не исключают криминальный характер смерти Конкиной.

Напомним, что самому Владимиру Конкину сейчас 69 лет. Артист запомнился зрителям по фильмам «Как закалялась сталь» и «Место встречи изменить нельзя».