Секс - хорошая штука, как ни крути! Особенно после 40!

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Более того, он не просто возможен, он нужен! Потому что напрямую влияет на мужское здоровье.

Врачи говорят, что после 40 лет секс у мужчины должен быть минимум 2 раза в неделю. Существуют исследования, согласно которым активная половая жизнь положительно влияет сразу на многие системы организма - нервную, сердечно-сосудистую, иммунную и эндокринную. Секс - это физическая нагрузка и положительные гормональные изменения. Он снижет риск развития простатита и рака предстательной железы. И чем чаще у мужчины бывает секс, тем меньше шансов развития эректильной дисфункции.

У мужчин после 40 лет секс становится более качественным, чем в юном возрасте. Во-первых, уже есть опыт, не возникает волнения и, как следствие, неудач. Во-вторых, мужчина в зрелом возрасте более привлекательный для женщин - он успешный, понимает, что хочет от жизни, и умеет доставить удовольствие партнерше.

Однако есть и проблемы. Большинство мужчин к этому возрасту имеют семью и одну партнершу на протяжении многих лет. Конечно, ощущения притупляются, а ведь хочется ярких красок и новых эмоций! К тому же с возрастом в мужском организме снижается уровень тестостерона, а именно он отвечает за мужскую силу.

Что делать в этом случае?

Откройте для себя новые позы

Психологи уверяют, что вернуть былую страсть несложно, всего лишь поменяв привычные позы. Причем можно выбрать такие, которые не потребуют большой физической нагрузки, ведь часто бывает, что пары откладывают секс только потому, что за день очень устали.

В обнимку сзади. Пришли с работы, и единственное, что хочется, - это лечь и отдохнуть? Совместите приятное с полезным. Эта поза очень простая: женщина должна лечь на бок, а мужчина обнять ее сзади. Собственно говоря, эта та же поза догги-стайл, только лежа. В ней не задействованы колени, и она не требует большой физической нагрузки. Идеальный вариант секста после трудового дня!

Собака мордой вниз. Эту позицию знают любители йоги, но она не менее хороша и в постели. Женщине в этом случае нужно лечь на живот, подложить под него небольшую подушечку и приподнять бедра. А мужчина должен быть сверху. Эта позиция хороша тем, что в ней практически исключена нагрузка на позвоночник и поясницу, а спина после работы частенько побаливает.

Оба на спине. Возможно, это покажется странным, но есть позиция, при которой оба партнера лежат на спине. Нужно лишь придвинуться друг к другу как можно ближе, а женщине закинуть на мужчину одну ногу. Тут главное правильно подобрать угол, при котором мужчине будет просто войти в свою партнершу.

Дополнительные стимуляции. Психологи говорят, что иногда довольно простые вещи помогают существенно повысить либидо мужчин. Помните песню: «И ничего мне другого не надо, лишь бы ты ходила голая рядом»? Так вот вид обнаженного тела и в самом деле усиливает ощущения. Отправьте детей к бабушке и просто походите по квартире обнаженные. А сексом занимайтесь при свете.

Используйте афродизиаки

Афродизиаки известны с древнейших времен, их использовали многие народы, и современная фармацевтика также знает об их эффективности. Есть препараты, в которых собраны лучшие натуральные компоненты со всего мира. Например, Man’s formula® Потенциал Форте™.

Man’s formula® Потенциал Форте™ принципиально отличается от других препаратов для мужчин - он содержит натуральные экстракты лекарственных растений и витамины, которые способствуют выработке тестостерона, усиливают эрекцию и либидо, обостряют сексуальные ощущения!

В состав препарата входят 7 экстрактов лекарственных растений.

Муира Пуама. Этот небольшой кустарник растет в Бразилии. Местные индейцы испокон веков считают его мощным афродизиаком и называют «деревом потенции». Используют для улучшения эрекции, повышения сексуальности и половой активности. В 1950-х годах эффективность Муира Пуама была подтверждена клинически - экстракт этого растения внесен в бразильскую и английскую фармакопеи как средство для повышения потенции.

В настоящий момент этот афродизиак очень популярен в США и активно покоряет европейские страны - Англию, Францию, Германию и Финляндию. Мужчины по достоинству оценили это средство - оно придает энергию, тонизирует организм, стимулирует нервную систему, снимает стресс, повышает потенцию и либидо.

Йохимбе. Это дерево родом из Африки. Экстракт йохимбе уже давно используют в фармакологии в качества афродизиака для мужчин. Он обладает мягким и длительным стимулирующим действием на либидо, обеспечивает более полную и продолжительную эрекцию, поскольку влияет на кровоток в малом тазу. А еще он улучшает функциональное состояние простаты.

Дамиана. В природе это небольшой кустарничек высотой до 60 см. Произрастает в Мексике, Центральной и Южной Америке, на Карибских островах. Индейцы майя и ацтеки использовали его в качестве афродизиака, а современные клинические испытания подтвердили: при систематическом использовании экстракта этого растения тестостерон вырабатывается более активно, а у мужчин повышается потенция и сексуальная выносливость. В американской и мексиканской фармацевтике дамиана в качестве афродизиака используется с XIX века.

Эпимедиум. Это растение родом из Азии - там его неофициально называют «трава похотливого козла». Эпимедиум повышает влечение и улучшает эрекцию, усиливает ощущения во время секса. Применяется для повышения потенции, особенно если проблемы вызваны стрессом.

Эурикома. В Юго-Восточной Азии его используют в качестве афродизиака, называют малайзийским женьшенем и издавна используют в качестве сексуального возбудителя. Экстракт из него повышает выработку тестостерона, усиливает эрекцию, обостряет ощущения во время секса, делает мужчину более выносливым во время полового акта. А еще он быстро восстанавливает сексуальную функцию после простатита.

Кайенский перец. Этот острый перчик родом из Южной Америки. Он является мощнейшим антиоксидантом, улучшает кровоток и микроциркуляцию в органах малого таза и, как следствие, улучшает эрекцию. Кроме того - это отличный иммуностимулятор с общеукрепляющими свойствами для организма.

Сибирский женьшень. Ну а про это сибирское растение знают все. У него масса полезных свойств, в том числе он улучшает потенцию и повышает физическую выносливость.

Но и это еще не все - в составе Man’s formula® Потенциал Форте™ есть и другие компоненты, необходимые мужчинам.

Витамины E, B3, D и цинк. Они являются антиоксидантами, защищают простату от вредного воздействия, повышают выработку тестостерона, что в общем приводит к увеличению мужской силы. А витамин Е к тому же повышает тонус сосудов, в том числе в органах малого таза.

L-аргинин. Это аминокислота, которая обеспечивает приток крови в половой член, стимулирует потенцию и сексуальную активность, продлевает время полового акта, усиливает приятные ощущения и делает оргазм более продолжительным.

Как видите, каждый из этих компонентов способен положительно влиять на мужское здоровье и повышать его силу. А все вместе они творят чудеса! Достаточно принимать 1 таблетку в день курсом 2 - 4 недели.

Фото: Shutterstock

Кстати, есть две приятные новости: Man’s formula® Потенциал Форте™ не вызывает привыкания и совместим с алкоголем! Так что можете ни в чем себе не отказывать. Больше эрекции, больше секса, больше страсти!

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