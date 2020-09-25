Поклонница лотерей из Москвы выиграла в «Лотоманию» автомобиль

Фото предоставлено "Столото"

Проект «Лотомания» от крупнейшего распространителя государственных лотерей «Столото» стартовал в июле этого года. Первый приз месяца выиграла жительница Москвы Полина Сукочева. Девушке достался новый Volkswagen Polo, на котором она уехала домой прямо из лотерейного центра.

— В этом году я поехала отдыхать в Крым и твердо решила, что в следующем году отправлюсь к морю на своей машине. А буквально через пару дней я узнала, что выиграла Volkswagen Polo. Конечно, меня переполняла радость! — делится эмоциями победительница. — В машине для меня важна ее красота, обтекаемые формы и, конечно, автоматическая коробка передач. Когда я увидела рядом с лотерейным центром свой приз с синим бантом, я поняла, что этот автомобиль мне идеально подходит.

Фото предоставлено "Столото"

Автомобиль достался Полине по итогам первого месяца «Лотомании». Это проект, в котором каждый билет может выиграть трижды. Первый раз — в самом тираже. Дальше участников ждет розыгрыш призов от 12 партнеров в виде промокодов и скидок. При этом вне зависимости от того, окажется билет выигрышным или нет, участник получает приз от партнера. Третий шанс на победу появляется в розыгрыше приза месяца. По итогам июля разыграли Volkswagen Polo, августа – 1 000 000 рублей, а по итогам сентября будет разыграно 1 500 000 рублей. Претендовать на приз месяца могут участники, которые купили определенное количество билетов и достигли статуса «Лотоман-гуру».

— Когда я увидела, что можно купить лотерейный билет и, несмотря на результаты тиража, получить подарок от партнера и, возможно, выиграть приз месяца, твердо решила принять участие. Тем более давно мечтала о собственном авто. Так приятно, когда твои мечты исполняются, — делится Полина Сукочева.

Теперь у Полины большие туристические планы. Уже этой осенью она хочет посетить Сергиев Посад и другие города Подмосковья. А следующим летом планирует поехать за рулем к Черноморскому побережью.

Победительница работает в сфере цифрового маркетинга. В свободное время она увлекается йогой и духовными практиками, также занимается волонтерством и покупает лотерейные билеты. Девушка участвует в лотереях около двух лет, и это не первая ее победа. Год назад она выиграла суперприз государственной лотереи «Дуэль» – более 2 миллионов рублей. Эти деньги помогли приобрести квартиру – их Полина вложила в качестве первоначального взноса по ипотеке.

— Лотереи – это семейное хобби. Сначала мы брали бумажные билеты телелотерей в ближайших киосках. А потом узнали, что можно покупать через сайт «Столото», где познакомились и с другими лотереями. Теперь приобретаем билеты по настроению. Когда чувствуем интуитивно, что удача близко, участвуем чаще. Так было и в прошлом году, и в этом, — рассказывает девушка.

«Лотомания» продлится до 30 сентября. Как принять участие в акции? Нужно купить лотерейный билет и зарегистрировать его на специальном промо-сайте. Каждый потраченный на лотереи рубль будет равняться одному лотокоину. Больше лотерейных билетов – больше лотокоинов, выше статус участника в игре: от «Лотомана» до «Лотомана-профи» и «Лотомана-гуру». Чем выше статус, тем ценнее приз на кону. У всех участников лотерей еще есть шансы побороться за главный приз сентября — 1 500 000 рублей.