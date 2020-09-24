Благодаря дронам ММК сэкономил больше 100 миллионов рублей за три месяца

Всего восемь дронов помогли ММК сэкономить более 100 миллионов рублей.

В 2019 году Магнитогорский металлургический комбинат в рамках стратегии цифровизации приобрел восемь квадрокоптеров. Теперь одна из ключевых сфер, где ММК использует дроны – приемка металлического лома в копровом цехе, куда поступает лом с промплощадки ММК, а также от поставщиков из других городов России и СНГ.

Дроны «взяли на себя» один из трудоемких процессов, связанных с приемкой лома – осмотр его на предмет посторонних примесей и брака. Раньше, чтобы установить, какого качества лом прислали поставщики, сотрудникам участка внешней приемки и специалистам копрового цеха приходилось лично присутствовать при выгрузке вагонов и фотографировать лом. Сейчас им достаточно настроить дроны – оснащенные интеллектуальными системами устройства облетают вагоны, фиксируя их содержимое с помощью фото- и видеосъемки. Дальше данные, собранные дроном, поступают на рабочее место оператора-контролера, который и определяет, должного ли качества металлолом прислали на комбинат.

«Использование квадрокоптера позволяет нам получить документальное подтверждение наличия мусора в металлическом ломе при выгрузке их транспортного средства. Вся эта информация передается поставщику, – объясняет Дмитрий Лычак, начальник участка внешней приемки ПАО «ММК». – В дальнейшем оплату за этот мусор ММК не производит». Бракованный лом либо возвращают поставщику, либо договариваются о переводе его в более низкую ценовую группу и, как следствие, снижение цены. Это приводит к серьезной экономии денег: применение дронов в копровом цехе началось в мае 2020 года, за этот месяц комбинат сэкономил, отказавшись платить за бракованный лом, 34,56 миллиона рублей, в июне – 22,3 миллиона, в июле – 47,7.

Кроме того, использование дронов способствует промышленной безопасности: благодаря ему управляющий коптерами контролер работает вне зоны выгрузки, что помогает избежать травм. Также, сфера применения квадрокоптеров не исчерпывается приемкой лома: с их помощью сотрудники ПАО «ММК» могут, в частности, наблюдать за ходом строительства или ремонта различных объектов на комбинате. Ожидается, что в скором времени на ММК поступят еще два квадрокоптера, после чего проект, реализуемый в рамках стратегической инициативы «Индустрия 4.0», можно будет считать полностью завершенным. Общая цель «Индустрии 4.0» – путем использования современных технологий повысить эффективность производства, облегчить работу сотрудников и автоматизировать выполнение рутинных работ, с тем чтобы у людей оставалось больше времени на более творческие задачи, требующие стратегического подхода.