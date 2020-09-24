«Страна Коктебель»: в чем магия места с особыми виноградниками, силу которым подарил вулкан

Коктебель расположен на юго-востоке Крыма Фото: Андрей АБРАМОВ

«Страна Коктебель» — название довольно условное, своего рода бренд места. Курортный городок в вулканической долине когда-то манил всю творческую интеллигенцию: с начала прошлого столетия сюда наезжали многие герои Серебряного века, а в СССР здесь отдыхали художники, музыканты и прочая богема. Сегодня он соревнуется за туристов с другими крымскими поселками. Надо сказать, довольно успешно: народу на набережной и пляжах хватает.

В этом материале мы хотели рассказать не о туризме, а о магии места.

Вдохновиться пейзажами места издревле приезжала творческая интелигенция Фото: Андрей АБРАМОВ

ПРОСТЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПОМОГУТ ПРОЧУВСТВОВАТЬ КОКТЕБЕЛЬ

Еще в царской России на полуостров пришли первые виноделы. Но настоящий расцвет случился во времена СССР. В тучные годы на полуострове росло до 160 тысяч гектар виноградников. Сегодня их сохранилось только 19 тысяч. Однако идет активное возрождение виноградарства. Производители надеются, что в ближайшее время тенденция сохранится.

Существенную долю плодов используют производители коньяка, которым для перегонки необходимо белое столовое вино. Одно из старейших предприятий, которое и по сей день занято их производством, — «Коктебель». Менялись названия и формы собственности, но фирменную технологию удалось сохранить. Виноградно-винодельческий совхоз основали в 1944 году. По сей день в хранилищах предприятия находятся спирты, которые были заложены около 60 лет назад.

Виноград здесь выращивают с царских времен, о своего пика виноградарство достигло в СССР. Сегодня объемы скромнее Фото: Андрей АБРАМОВ

Что касается магии места, то у Коктебеля своя чарующая атмосфера. В полной мере ее можно ощутить, проделав три упражнения.

1. Проснитесь пораньше и отправляйтесь на пляж встречать рассвет. Вместе с вами шуршать галькой будут несколько рыбаков. Далее двигайтесь в северо-восточную часть городка, где рельеф устремляется вверх. Взбирайтесь наверх, благо маршрут по силам любому туристу, и любуйтесь восходом солнца на фоне мыса Хамелеон.

Говорят, что обилие местных холмов формирует особый климат в этой локации. Он довольно сухой, несмотря на то, что находится близ моря. Осадков здесь меньше, чем в соседних районах, а солнце такое же щедрое. Поэтому виноград еще на лозе начинает «подвяливаться», добавляя купажам напитков особые ноты.

Рассвет на пляже Фото: Андрей АБРАМОВ

2. Ясным днем нужно оказаться на кораблике и поплыть вдоль побережья, чтобы изучить вулканический массив Карадаг. Он давно уснул, но оставил после себя потрясающей красоты вершины, мысы и гроты вдоль морской линии. Отдельное удовольствие — изучать название гигантских камней в рельефе памятника природы. Есть где разгуляться фантазии — «орел», «носорог», «профиль Пушкина» и даже «лапа черта», который по легенде вышел из моря, обжег конечность и пустился в бега.

Другой дар Карадага — местные почвы. После древних извержений они до сих пор насыщены минералами и микроэлементами, что отражается на качестве урожая винограда.

3. Вечером стоит посетить один из ресторанов, чтобы отведать морские деликатесы. На стол подают рыбу, выловленную буквально этим утром. Это не красивые слова — рыбаки действительно сдают улов в кафе, где его тут же предлагают гостям.

Поселок расположен в вулканической долине Фото: Андрей АБРАМОВ

ПЯТЬ НАИВНЫХ ВОПРОСОВ МАСТЕРУ КУПАЖА

В коньячном доме «Коктебель» главным технологом работает кандидат технических наук Марина Простак. Имя Марины Николаевны каждый сотрудник произносит с нотой неподдельного уважения, ведь трудится она здесь не один десяток лет. Во время визита в «Страну Коктебель» корреспондент «КП» посетил дегустацию от легендарного сотрудника и записал беседу с мастером купажа.

На вулкан Карадаг надо смотреть и со стороны воды Фото: Андрей АБРАМОВ

Можно ли закусывать коньяк лимоном? Есть легенда, что эту традицию ввел император Николай II.

— Коньяк — это дижестив. Напитки этой категории подают после еды, когда человек насытился. Пробовать его на пустой желудок не рекомендуется. Попадая в организм, он моментально всасывается в кровь. В бокале 25-30 мл. Пьют его небольшими глотками. Нередко сочетают с кофе, сигарой. Что касается лимона — он искажает вкус. Поэтому во время дегустации заедать цитрусовыми не рекомендуется. Но вкусы у людей разные, поэтому если вам нравится сочетание цитруса и коньяка, то пожалуйста. В профессиональной литературе прямого запрета на это нет.

Эта прибрежная скала называется Золотые ворота Фото: Андрей АБРАМОВ

Из чего пить коньяк и как правильно это делать?

— Существует специальный бокал, который называется снифтер (от англ. sniff — «нюхать»). Он имеет тюльпанообразную форму. Коньяк — крепкий напиток, поэтому пары идут снизу вверх и собираются у кромки бокала. Его форма помогает в полной мере ощутить букет напитка.

Трясти бокал перед дегустацией не нужно. Наклоните его под 45 градусов и осторожно покрутите в руке, чтобы омыть стенки. Стекать он должен единым маслянистым пятном, без большого числа капель — это говорит о качестве коньяка. Обращаю внимание, что на руке не должно быть посторонних запахов — крема или парфюма.

Температура пробования напитка 18–20 градусов. Запах марочного коньяка правильно называть «букет». К носу снифтер подносим в три захода. Сначала вдыхаем на большом расстоянии, затем ближе и на третий раз погружаемся в бокал. Это необходимо, чтобы подготовить слизистую, не обжечь. Далее отпиваем напиток, глотаем и поджимаем язык к небу — так получится ощутить послевкусие.

Как классифицируются коньяки?

— Бывают ординарные и марочные. Первые имеют выдержку от трех до пяти лет. Вторые подразделяются на группы. КВ — «коньяк выдержанный», спирты не менее 6-7 лет. КВВК — «коньяк выдержанный высшего качества», 8–10 лет. КС — «коньяк старый», 10–20 лет. ОС — «очень старый», от 20 лет и выше.

У места есть своя магия Фото: Андрей АБРАМОВ

Что дает напитку выдержка в дубовых бочках, да и вообще — время?

— Сегодня в большом производстве используют не только бочки, но и эмалированные емкости. Внутрь закладываются дубовые клепки — бруски. Дерево придает естественный коньячный цвет. Хотя ГОСТ разрешает для ординарных коньяков использовать краситель — карамель. В марочных напитках этого не делают.

С возрастом спирты становятся более мужественными, менее тонкими. Вкус еще насыщеннее. В сочетании с кислородом и дубом в напитке начинаются сложные физико-химические процессы. Появляются тона вкуса. Например, коктебельским коньякам присущ вкус косточки дикого миндаля.

В Грузии мне довелось пробовать столетний спирт, который используется при производстве коньяка. Столько лет полная бочка дистиллята не может сохраняться — часть спирта улетучивается через поры. Поэтому доливают более молодых спиртов.

Коньяк делают путем смешивания разных дистиллятов. Как происходит отбор?

— Это непростой процесс. Бывают дни, когда сильно загружен, нет настроения. Тогда я не иду дегустировать. И наоборот: иногда ты легок, есть настроение. Происходит это утром, после плотного завтрака. Я отправляюсь к бочкам, чтобы отобрать спирты на купаж коньяка. Хотя можно привезти спирты в офис и отбирать здесь, но я люблю делать это возле бочки — там своя аура.

После отбора спиртов делают пробные купажи — сливают в одну бутылку и оставляют на несколько дней. Возвращаюсь и пробую — «поженились» ли? Не всегда дистилляты в итоге сочетаются.