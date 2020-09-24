Запад Лукашенко не признал. И что дальше?

Запад фактически толкает Лукашенко в объятия Союзного государства, отрезая ему пути к легальному взаимодействию с Европой Фото: REUTERS

Более десяти государств уже отреагировали на инаугурацию президента Белоруссии, внезапно состоявшуюся в минувшую среду. Западные страны (как и предупреждали) объявили выборы сфальсифицированными и не признали Александра Лукашенко законно избранным главой государства. Среди отметившихся – как тяжеловесы типа США и Германии, так и «лимитрофы» - от Прибалтики до Украины. Белорусская оппозиция уже потирает руки: «Сейчас-то режим зашатается, останется только дунуть, и он сокрушительно рухнет». Но что в реальности изменится после этого «непризнания»?

Очевидным шагом был бы отзыв послов и разрыв дипломатических отношений. Ну а как можно вести дела с правительством нелегитимного президента? А ведь некоторым предстоит вручать ему верительные грамоты, как, например, послу США, кандидатуру которого на днях утвердил профильный комитета Сената и теперь Джули Фишер ждет лишь решение полного состава верхней палаты Конгресса. Когда разразился кризис в Венесуэле, «цивилизованное мировое сообщество» тоже «расплевалось» с Мадуро, объявив его нелегитимным. Но, по факту, дипмиссии в этой стране сегодня действуют как и ранее. Да и бизнес свой из-за этих недоразумений те же американцы сворачивать не стали.

Сомневаюсь, что и в Белоруссии западные страны пойдут на закрытие своих активов. Фальсификации – фальсификациями, но бизнес есть бизнес, ничего личного. В стране – около 600 компаний с участием инвесторов из Литвы, более 300 – с польскими вложениями, еще столько же предприятий и СП – с немецким капиталлом, чуть меньше 200 – с американским. Закроет Трамп «Кока-Колу» в Колядичах? Вряд ли.

Скорее всего Запад в очередной раз ограничится списком из 50-100 фамилий, которым запретят въезд в «приличные страны» и заморозят активы, которые наверняка давно выведены. Ограничения также коснутся выдачи кредитов Белоруссии, что наверняка ударит не только по окружению президента, но и по обычным людям.

Но главное, Запад фактически толкает Лукашенко в объятия Союзного государства, отрезая ему пути к легальному взаимодействию с Европой.

Сам он не впервой подвергаться санкциям и обвинениям в ущемлении демократии. Он более 20 лет жил со «статусом» последнего диктатора Европы и особо не горевал по этому поводу. Резкий движений в адрес западных соседей в не самых комфортных экономических условиях от него ждать тоже не стоит. Разве что, на словах. В конце концов угрозы переброски транзитных потоков из портов Литвы в Россию пока так и остаются угрозами.

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