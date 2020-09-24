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Общество

Всех измерят: в чем суть новых правил поверки счетчиков

Бумажные документы об исправности приборов станут недействительными
Виктор МАТРОСОВВиктор МАТРОСОВ
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Теперь после поверки счетчиков вы вправе потребовать от мастера при вас внести занести запись в электронный реестр и продемонстрировать ее вам

Теперь после поверки счетчиков вы вправе потребовать от мастера при вас внести занести запись в электронный реестр и продемонстрировать ее вам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 24 сентября в России вступили в силу новые правила поверки бытовых коммунальных счетчиков.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Главное новшество – теперь подтверждением поверки будет служить только запись в электронной системе «Аршин» Росстандарта. То есть после следующей поверки все бланки, заполненные от руки мастером о том, что такой-то прибор-де полностью исправен, будут не более чем фантиками. Бумажные документы о поверке нельзя будет предъявить ни в управляющую компанию, ни в суд.

КАК УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ПРИБОР ПРОШЕЛ ПОВЕРКУ?

Теперь после поверки счетчиков вы вправе потребовать от мастера при вас внести занести запись в электронный реестр и продемонстрировать ее вам. Также вы в любой момент можете сами на сайте Росстандарта ввести индивидуальный номер вашего прибора и посмотреть зарегистрирован ли он, и когда нужно будет провести следующую поверку.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОВЕРКА ЕЩЕ НЕ СКОРО, А НА РУКАХ ТОЛЬКО БУМАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ?

У тех, у кого еще не истек срок действия текущей поверки счетчика, до следующего раза остаются в силе бумажные документы о ее прохождении.

КАК УЗНАТЬ, КОГДА НУЖНО ВЫЗЫВАТЬ МАСТЕРА?

Срок прохождения поверки счетчиков можно узнать в той же системе «Аршин» Росреестра. Уместно напомнить, что до конца 2020 года в связи с пандемией россиян освободили от необходимости проводить поверку счетчиков. Однако с 2021 года такая обязанность снова возникает.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ Я НЕ ПРОЙДУ ПОВЕРКУ СЧЕТЧИКОВ?

В следующем месяце после истечения срока действия предыдущей поверки управляющая организация не сможет принимать показания ваших приборов учетов. И коммунальные платежи для вас будут рассчитывать по нормативу.

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