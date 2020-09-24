«Покойся с миром, Джоан Роулинг»: Автору «Гарри Поттера» желают смерти за новую книгу

Роулинг написала новую книгу Фото: EAST NEWS

Что бы не делала Джоан Роулинг в последнее время, после шутки про менструацию у мужчин (подразумевались трансгендеры) ее беспрерывно травят. В том числе и ведущие актеры франшиз «Гарри Поттер» и «Фантастические твари и где они обитают», снятой по ее книгам: Дэниэл Редклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Том Фелтон, Эдди Рэдмейн и др. Вот так работает самая демократичная демократия и самое гражданское из всех обществ — в США.

И вот — новая волна. Пытаясь выкрутиться и под волшебной мантией толерантности мимикрировать, представ прогрессивной женщины, Роулинг написала новую книгу: «Дурная кровь», посвященную расследованиям тяжких преступлений. В ней фигурирует персонаж, переодевающийся в женскую одежду.

Современно, толерантно, свободолюбиво.

Что опять не так?

. Фото: Twitter.com

Несмотря на то, что роман, Джоан вышел под псевдонимом Роберт Гэлбрейт (и продается с 15 сентября), фанатики усмотрели наезд на трансгендеров и в нем! По сюжету детектив Корморан Страйк, про которого автор написала уже четыре романа, расследует исчезновение врача Марго Бамборо, случившееся в 1974 году.

Pоман Джоан вышел под псевдонимом Роберт Гэлбрейт Фото: twitter.com

И главным подозреваемым является серийный убийца-психопат Деннис Крид. Все бы ничего, но Роулинг, оказывается, подобрала ему неправильную форму маскировки. Чтобы преступника не поймали, он использует женский грим и одежду. А это — очевидная трансофобия! Так считают безумцы, завалившие соцсети писательницы гневными комментариями, и выведшие в топ Твиттера смертоносный хэштег #RIPJKRowling («Покойся с миром, Джоан Роулинг»).

Люди постят изображения с крысами и пишут, что не могут поверить в смерть Роулинг. Но это, мол, факт и «она закончилась».

Люди постят изображения с крысами Фото: Twitter.com

Ирландский поп-дуэт Jedward призвал сжигать книги Роулинг. Как это делали в Третьем Рейхе.

Jedward призвал сжигать книги Роулинг Фото: Twitter.com

Фанатское сообщество Бритни Спирс оттаптывается на шутке, уверяя, что цикл романов про маленького волшебника написала их любимая певица.

Фанатское сообщество Бритни Спирс оттаптывается Фото: Twitter.com

Звезда «Секса в большом городе» Синтия Никсон попеняла на то, что ее 23-летний сын-трансгендер был, дескать, крайне травмирован и шуткой Роулинг про менструирующих мужчин, и новой книгой. «Книги Роулинг посвящены защите людей, которые отличаются от других, - интерпретирует актриса. - Поэтому это [поведение писательницы] действительно сбивает с толку».

В итоге английская писательница снова оказалась в опале и шоковом состоянии, ведь совершенно непонятно, КАК теперь надо писать книги, чтобы никого не оскорбить и не задеть.

В итоге английская писательница снова оказалась в опале Фото: Twitter.com

Особенно странно выглядит, когда в стремлении выслужиться перед гендерно-помешанной аудиторией стараются перещеголять друг друга актеры, в общем-то обязанные карьерой Роулинг. Исполнитель роли Гарри Поттера Дэниэл Редклифф, к примеру, согласился сниматься в продолжении франшизы только при одном условии — увольнении из проекта писательницы.

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