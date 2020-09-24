Коронавирус в Израиле: по всей стране вводится «герметичный» карантин

Режим в Израиле будет действовать две недели и может быть продлен, если ситуация с коронавирусом не улучшится Фото: REUTERS

На заседании кабинета по коронавирусу Израиля, которое продолжалось более девяти часов и закончилось лишь ближе к ночи, было принято решение рекомендовать правительству страны ввести «герметичный» карантин, начиная с пятницы.

Сроком окончания жесткого карантина пока назначен конец праздника Симхат Тора (в 2020 году – 11 октября).

Повторный карантин будет значительно жестче, чем ограничения, вводившиеся весной этого года.

Повторный карантин будет значительно жестче, чем ограничения, вводившиеся весной этого года. Фото: REUTERS

Правительство рекомендации утвердило. В итоге:

- Запрещена работа всех предприятий, за исключением жизненно необходимых, которые будут работать в соответствии правилами.

- Запрещена работа рынков.

- Разрешена работа продовольственных и фармацевтических магазинов и поставщиков жизненно важных услуг.

- Разрешено выходить из дома на расстояние до 1000 метров, за исключением случаев, которые будут утверждены.

- Разрешено проведение молитв и демонстраций только на открытом пространстве, до 20 присутствующих, в радиусе до 1000 метров от места проживания.

- Синагоги будут закрыты, за исключением молитв в Судный день (Йом-Кипур), которые будут проводиться в соответствии с утверждённым регламентом.

- Ограничен режим работы общественного транспорта.

- Запрещено проведение всех спортивных мероприятий, кроме официальных международных турниров.

- В отношении работы международного аэропорта и общественного транспорта решение пока не принималось.

Сроком окончания жесткого карантина пока назначен конец праздника Симхат Тора (в 2020 году – 11 октября). Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил:

- Заболеваемость в Израиле растёт, растет число тяжелобольных и, к сожалению, число умерших. За последние два дня мы заслушали оценки специалистов, которые говорили, что если немедленно не предпринять жёсткие меры, мы окажемся на краю пропасти. Чтобы спасти жизни израильтян, мы должны объявить полный карантин на две недели, который начнется в ближайшую пятницу и продлится до конца праздника Симхат Тора. После этого будет ещё две недели карантина, надеюсь, не очень строгого, но говорю заранее: всё зависит от показателей заболеваемости.