Бывшая жена раскрыла, что на самом деле происходит с больным Джигарханяном

Армена Джигарханяна изолировали от привычного круга общения Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывшая жена Армена Джигарханяна спустя три года после громкого развода с именитым артистом дала большое интервью. Виталина Цымбалюк-Романовская впервые рассказала о состоянии здоровья звезды фильма "Место встречи изменить нельзя", а также о том, что на самом деле происходит с больным и одиноким актером.

Виталина Цымбалюк-Романовская полтора года была замужем за Арменом Джигарханяном. А знакомы они были с 2001 года. Гражданским браком стали жить примерно с 2010 года, после его второго инсульта.

"Он поздно решил разводиться с предыдущей супругой. Процесс развода продолжался несколько лет. Я его не торопила. У меня не было цели выйти за него замуж. Честно говоря, я и не думала, что он на мне женится. Он сам принимал решение. Поэтому только в начале 2016 года я стала его официальной женой. И была ею до осени 2017-го", - поведала пианистка.

Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Борис КУДРЯВОВ

Жили они в однокомнатной квартирке в Глухове, что в Красногорском районе Подмосковья. Сейчас 41-летняя Виталина и рада бы связаться с Арменом Борисовичем, но это невозможно из-за состояния его здоровья. "Он серьезно болен. Ему поменяли номера телефонов, а потом и вовсе отобрали их, чтобы он не мог ни с кем связаться. Он одинокий пожилой человек с большим количеством болезней", - цитирует артистку "АиФ"..

По словам Цымбалюк-Романовской, ему нанимают сиделок, которые постоянно меняются. "Говорят, настоящие друзья у него бывают очень редко. Его полностью изолировали от привычного круга общения. А он общался с известными и значимыми людьми культуры. И не только культуры. Все эти люди потеряли к нему доступ", - сетует блондинка.

Она рассказала, что Армена Борисовича долго перевозили с одной съемной квартиры на другую. "Это, собственно, еще сильнее угробило его здоровье. Мне еще 10 лет назад врачи сказали, что, если мы не хотим превратить его из деятельного человека в овощ, ему не нужны никакие стрессы, нельзя кардинально менять условия жизни, таскать с одного места на другое", - откровенничает она.

Раньше 84-летнего артиста спасал театр. Но теперь актер находится в том состоянии, что многого уже не понимает. "Ему что говорят, он так и воспринимает. Его состояние крайне тяжелое и уже необратимое, к сожалению. Отсутствующий взгляд. Либо ему все равно, кто с ним рядом находится, либо он не очень понимает, кто эти люди. Думаю, это его и спасает в данной ситуации", - резюмировала бывшая жена Джигарханяна.

Напомним, Виталина Цымбалюк-Романовская младше Армена Джигарханяна на 43 года. Брак Армена Борисовича с молодой музыкантшей закончился грандиозным скандалом. Актер обвинил молодую жену в хищении десятков миллионов рублей из его театра. Во время судебных тяжб с пианисткой актер вновь наладил общение с бывшей женой Татьяной Власовой. Дошло до того, что женщина прилетела в Россию из США, чтобы заботиться об артисте.