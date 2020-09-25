В неприглядном свете: как солнце превращает родинки в меланому

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Помимо света, тепла и красивого загара солнце способно «подарить» вам меланому – одну из самых агрессивных и опасных злокачественных опухолей человека. Каждый год в России диагностируется до девяти тысяч заболеваний меланомой – это около 10% всех выявленных случаев рака кожи.

К счастью, ее легко победить, если обнаружить на ранней стадии и принять меры. Какие именно – расскажет эксперт Лаборатории «Гемотест», врач-дерматовенеролог, доктор медицинских наук, профессор Вероника Мордовцева.

Знакомство с меланомой

Меланома развивается из-за перерождения меланоцитов – клеток кожи, которые вырабатывают пигмент меланин. Он отвечает за цвет кожи и волос и защищает от ультрафиолетовых лучей, поглощая их.

Считается, что меланома всегда возникает из родинок, или, говоря по-научному, пигментных невусов. На самом деле, этот вид рака чаще развивается на «чистых» участках кожи. Тем не менее, следить за состоянием родинок нужно обязательно: это может помочь заметить злокачественный процесс вовремя. В целом, если обнаружить меланому на ранней стадии, вероятность излечения – порядка 90%.

«Настораживать должны асимметричная форма, неровные или нечеткие края родинки, неоднородный цвет и любые изменения – например, родинка увеличилась, стала зудеть или кровоточить. В этом случае обязательно нужно обратиться за консультацией к врачу – хотя бы участковому терапевту, а желательно, дерматологу или онкологу», - комментирует Вероника Мордовцева.

УФ-излучение – главный фактор риска

Особенно аккуратно обращаться с солнцем и родинками нужно тем, кто попадает в группу риска – у них защитный меланин вырабатывается слабее. К таким относят людей первого и второго фототипа: обычно у них белая кожа, светлые глаза, светлые или рыжие волосы, могут быть веснушки.

Тем не менее, остальные фототипы не застрахованы от проблем с солнцем – избыток УФ-излучения способен навредить любому человеку, поэтому стоит отказаться от соляриев, по необходимости пользоваться солнцезащитными средствами даже в городе, а на отдыхе дополнять их светлой одеждой из натуральных тканей, закрывающей шею, руки и грудь, по возможности находиться в тени. Не переборщите с защитой – полностью лишив кожу доступа к солнцу, вы заблокируете синтез витамина D.

«Большую роль в развитии онкологических заболеваний играет наследственность, поэтому если меланому обнаруживали у кого-то из родственников, нужно быть особенно осторожными», - добавила эксперт Лаборатории «Гемотест».

Как удалять родинки

Если вы решились на удаление родинки или похожего на нее образования, не спешите – сначала ее должен осмотреть врач-онкодерматолог с помощью дерматоскопа. Специалист оценит ее структуру, четкость краев, степень разрастания, в том числе под кожей, и другие характеристики. Также при необходимости врач возьмет у вас образец ткани и отправит его в лабораторию на гистологическое исследование, чтобы поставить окончательный диагноз.

Специалист может изучить образец и после того, как вы удалили родинку, но это работает не всегда – методика удаления может предполагать полное уничтожение ее ткани, и материала для исследования не останется.

Такое произойдет, например, при лазерной коррекции – родинка просто «испаряется». В этом случае высок риск удалить подозрительную родинку, расслабиться и забыть про нее – а в это время в коже будет быстро развиваться злокачественный процесс, угрожающий метастазами.

Второе мнение в онкологии

Даже если родинка удалена правильно и злокачественный процесс не выявлен, иногда лучше перестраховаться – изучение заключений патоморфологов показывает, что часто в них недостаточно информации для постановки корректного диагноза. Когда речь идет о диагнозе «меланома», то в результатах исследований может не хватать данных о толщине опухоли, интенсивности деления клеток, наличия невуса-предшественника.

«Из-за этого больше чем в половине случаев даже диагностированного рака требовался пересмотр гистологических препаратов – так называют стекла, на которые наносят клетки, полученные из образца ткани пациента.

Цена ошибки в этом случае может быть высока: приняв доброкачественное состояние за рак, пациента направят на операцию и сложное лечение. Если злокачественный процесс описан недостаточно хорошо, можно потерять время и начать лечить меланому недостаточно эффективно.

Чтобы избежать этого, необходимо показать гистологический материал второму специалисту, желательно – специализирующемуся на конкретной локализации рака», - рекомендует Вероника Мордовцева.

В рамках проекта «Второе мнение» на базе Лаборатории «Гемотест» создан независимый Экспертный совет, в который вошли специалисты из ведущих учреждений России, в том числе: НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина; МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал НМИЦ радиологии; ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» управления делами Президента РФ; НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

Три простых шага к уверенности в диагнозе:

1. По письменному заявлению забрать биоматериал - стекла и блоки из первичного медицинского учреждения;

2. Передать биоматериал и документы в ближайшее лабораторное отделение «Гемотест» - он будет доставлен экспертам в течение 24 часов. При желании вы можете сами выбрать врача-эксперта;

3. Получить заключение и биоматериал.