В Нью-Йорке запретили Хэллоуин и Новый год

В качестве альтернативы гражданам США предложено проводить вечеринки на открытом воздухе, максимально ограничив количество их участников Фото: Алексей ОСИПОВ

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в связи с ситуацией вокруг коронавируса выпустили рекомендации, в которых призвали граждан отказаться от празднования Хэллоуина, в частности, не допустить традиционного хождения детей по домам с поздравлениями и «выпрашиванием сладостей».

К категории опасных действий отнесены и разнообразные костюмированные вечеринки, традиционно проводимые в Хэллоуиноктября. По мнению специалистов CDC, многолюдные собрания представляют большой риск в плане распространения коронавируса.

В качестве альтернативы гражданам США предложено проводить вечеринки на открытом воздухе, максимально ограничив количество их участников, а вместо традиционных «домов с привидениями» использовать «леса с привидениями».

Еще одним праздником, пострадавшим от пандемии, станет и Новый год. Об этом сообщил организатор празднования в Нью-Йорке - Times Square Alliance.

В компании отметили, что Новый год наступит, несмотря ни на что, но вот провести его на самой знаменитой площади Нью-Йорка и всего мира в этом году не удастся.

«Церемония празднования наступления 2021 года на Таймс-сквер пройдет в виртуальном режиме», – сообщили организаторы.