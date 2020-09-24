«Формально бедных станет больше, но по сути — меньше»: зачем в стране затеяли пересчет МРОТ и прожиточного минимума

Прежде при оценке прожиточного минимума исходили из стоимости потребительской корзины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минтруд предложил по-новому оценивать прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Если прежде при оценке прожиточного минимума исходили из стоимости потребительской корзины, то в новом методе предлагается брать определенный процент от среднедушевого дохода по России. По словам замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова, прожиточный минимум в 2021 году планируется установить на уровне 11653 рубля. По данным на II квартал этого года он составляет 11468 руб.

Какие основные положения нового подхода минтруда, которые уже в целом поддержали правительство и профильный комитет Госдумы. Предлагается установить прожиточный уровень на уровне 44,2% от медианного среднедушевого дохода (по итогам 2019 года - 26,3 тысячи рублей; это уровень, меньше и больше которого составляют доходы ровно 50% населения). А МРОТ - на уровне 42% от медианной зарплаты. В 2021 году минимальная зарплата должна составить 12 792 рубля (против 12130 рублей в этом году).

Новый подход сразу создаст проблемы. В частности, чисто формально резко увеличится число людей, находящихся за чертой бедности. Хотя на деле финансовое положение многих россиян, наоборот, улучшится - хотя бы тех, кто получает минималку.

- Конечно, если повышается порог бедности, то официальных бедных станет больше, - прокомментировал «КП» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Но зададимся вопросом: нам шашечки или ехать? Нам же важнее понимать реальную картину бедности, а не маскировать ее. Чем честнее будет оценка, тем более правильные решения будут принимать власти. Например, надо понимать, почему у нас численность населения уменьшается. Люди просто не могут себе позволить иметь детей.

- А тот прожиточный минимум, на который вышел Минтруд, — это реальный показатель порога бедности или все равно он занижен? Ведь многие социологи оценивают необходимый минимум дохода в 25 тысяч рублей...

- Почему Минтруд определил прожиточный минимум на уровне 44,2% от среднедушевого дохода? А почему не 50%? Ну, видимо, исходя из имеющихся в стране экономических возможностей. Если мы хотим определить реальную картину бедности, то надо ответить, что такое бедный человек. Это тот, кому хватает только на необходимое. Питание, достаточное, чтобы обеспечить здоровое существование, одежда и обувь, чтобы не замерзать и не мокнуть в холод и дождь, минимум бытовой техники — холодильник, телевизор, средства коммуникации, кроме того - оплата коммунальных услуг, транспорта. Для современного общества сюда надо отнести и какой-то минимум трат на проведение досуга. Поэтому в любом случае нам для реальной оценки бедности все равно нужно учитывать и человеческие потребности в абсолютных цифрах.

- Повышение МРОТ и прожиточного минимума приведет и к росту социальных выплат. Денег на всех может не хватить. Кому надо оказать помощь в первую очередь?

- Всем, у кого доходы ниже прожиточного минимума. Нужно, чтобы работодатели платили зарплату не ниже прожиточного минимума. Семьи, которые в силу каких-то обстоятельств получают ниже этой величины, должны получать доплаты от государства. Если говорить о пособиях, привязанных к прожиточному минимуму, то нужно в первую очередь увеличивать пособия по бедности и пособия, выплачиваемые детям, детям-инвалидам и инвалидам.