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Вячеслав Войнаровский одновременно был звездой Большого театра и программы «Кривое зеркало»

Певец и актер скончался на 75-ом году жизни
Николай ГЕРАСИМОВНиколай ГЕРАСИМОВ
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Вячеслав Игоревич скончался в ночь на четверг, 24 сентября, у себя дома

Вячеслав Игоревич скончался в ночь на четверг, 24 сентября, у себя дома

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вячеслав Войнаровский умудрялся совмещать, казалось бы, несовместимое. Он в одно и то же время был киноактером, звездой Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, приглашенным солистом Большого театра и… постоянным участником комедийных программ на канале «Россия 1», «Кривое зеркало» и «Петросян-шоу».

Родился он в Хабаровске, и был артистом в третьем поколении. Дедушка был артистом оперетты, репрессированным в 1938 году за анекдот про Сталина. Отец и мать, Игорь Войнаровский и Нина Симонова, тоже много выступали в музыкальной комедии, стали, соответственно, народным артистом РСФСР и заслуженной артисткой РСФСР. А Вячеслав твердо решил, что будет выступать на сцене, в 15 лет, когда посмотрел американский фильм «Великий Карузо» с Марио Ланца в главной роли. И, окончив школу, поступил в ГИТИС.

После учебы он недолго выступал в Саратовском областном театре оперетты, потом перебрался в Москву. Тогда же, в первой половине 80-х, впервые появился в кино: умудрился сыграть маленькие роли сразу в двух экранизациях «12 стульев», авторства Леонида Гайдая и Марка Захарова (в первом фильме он играл Никешу - одного из молодых людей, вступающих в «Союз меча и орала», во втором - Олега Яковлевича, одного из великовозрастных протеже «голубого воришки» Альхена.

Широкая публика узнала его благодаря телешоу Евгения Петросяна

Широкая публика узнала его благодаря телешоу Евгения Петросяна

Благодаря характерной, эффектной внешности (к моменту окончания института он весил 120 килограммов, и попытки похудеть результатов не приносили) его часто приглашали в кино, но всегда - на эпизодические роли, и зачастую даже не упоминали в титрах. Впрочем, среди его фильмов были «Гараж» Эльдара Рязанова, «31 июня» Леонида Квинихидзе, «Убить дракона» Захарова, «Дело о «мертвых душах» Павла Лунгина. Увы, благодаря тем же габаритам он не мог исполнять в опере многие партии, о которых мечтал - например, Ленского. Но все равно часто выходил на сцену Большого театра - в «Турандот» Пуччини, в «Войне и мире» и «Любви к трем Апельсинам» Прокофьева, в «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича. И добился сравнений с Лучано Паваротти. Кстати, Вячеслав Игоревич был знаком с великим итальянцем, и тот даже предложил Войнаровскому совместное выступление в Москве. Но когда Паваротти приезжал с гастролями в российскую столицу, Войнаровский, как назло, сам был на гастролях в других городах…

Широкая публика узнала его благодаря телешоу Евгения Петросяна. Войнаровский познакомился с сатириком еще в 80-е, когда участвовал в его эстрадных спектаклях. А на телевидение Петросян заманил его со словами «Слава, пой, что хочешь!» И в юмористических номерах он смог продемонстрировать свой голос всей стране, тем людям, которые никогда не слышали его в опере. В результате ему писали: «Кривое зеркало» смотрю только для того, чтобы услышать Ваше замечательное пение», «Услышав Вячеслава в «Кривом зеркале", мы просто обомлели, нам хочется слушать и слушать его непревзойденный голос! Если бы он спел все романсы и записал бы диск, его бы расхватали».

Вячеслав Игоревич скончался в ночь на четверг, 24 сентября, у себя дома. Об этом сообщил ТАСС его сын Игорь Войнаровский (он тоже артист, снимается в кино и играет в театре Петра Фоменко). Игорь добавил, что причины смерти пока не установлены - «такое ощущение, что либо поджелудочная, либо кишечник», - но с коронавирусной инфекцией точно не связаны.

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