Вячеслав Войнаровский одновременно был звездой Большого театра и программы «Кривое зеркало»

Вячеслав Игоревич скончался в ночь на четверг, 24 сентября, у себя дома Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вячеслав Войнаровский умудрялся совмещать, казалось бы, несовместимое. Он в одно и то же время был киноактером, звездой Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, приглашенным солистом Большого театра и… постоянным участником комедийных программ на канале «Россия 1», «Кривое зеркало» и «Петросян-шоу».

Родился он в Хабаровске, и был артистом в третьем поколении. Дедушка был артистом оперетты, репрессированным в 1938 году за анекдот про Сталина. Отец и мать, Игорь Войнаровский и Нина Симонова, тоже много выступали в музыкальной комедии, стали, соответственно, народным артистом РСФСР и заслуженной артисткой РСФСР. А Вячеслав твердо решил, что будет выступать на сцене, в 15 лет, когда посмотрел американский фильм «Великий Карузо» с Марио Ланца в главной роли. И, окончив школу, поступил в ГИТИС.

После учебы он недолго выступал в Саратовском областном театре оперетты, потом перебрался в Москву. Тогда же, в первой половине 80-х, впервые появился в кино: умудрился сыграть маленькие роли сразу в двух экранизациях «12 стульев», авторства Леонида Гайдая и Марка Захарова (в первом фильме он играл Никешу - одного из молодых людей, вступающих в «Союз меча и орала», во втором - Олега Яковлевича, одного из великовозрастных протеже «голубого воришки» Альхена.

Широкая публика узнала его благодаря телешоу Евгения Петросяна

Благодаря характерной, эффектной внешности (к моменту окончания института он весил 120 килограммов, и попытки похудеть результатов не приносили) его часто приглашали в кино, но всегда - на эпизодические роли, и зачастую даже не упоминали в титрах. Впрочем, среди его фильмов были «Гараж» Эльдара Рязанова, «31 июня» Леонида Квинихидзе, «Убить дракона» Захарова, «Дело о «мертвых душах» Павла Лунгина. Увы, благодаря тем же габаритам он не мог исполнять в опере многие партии, о которых мечтал - например, Ленского. Но все равно часто выходил на сцену Большого театра - в «Турандот» Пуччини, в «Войне и мире» и «Любви к трем Апельсинам» Прокофьева, в «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича. И добился сравнений с Лучано Паваротти. Кстати, Вячеслав Игоревич был знаком с великим итальянцем, и тот даже предложил Войнаровскому совместное выступление в Москве. Но когда Паваротти приезжал с гастролями в российскую столицу, Войнаровский, как назло, сам был на гастролях в других городах…

Широкая публика узнала его благодаря телешоу Евгения Петросяна. Войнаровский познакомился с сатириком еще в 80-е, когда участвовал в его эстрадных спектаклях. А на телевидение Петросян заманил его со словами «Слава, пой, что хочешь!» И в юмористических номерах он смог продемонстрировать свой голос всей стране, тем людям, которые никогда не слышали его в опере. В результате ему писали: «Кривое зеркало» смотрю только для того, чтобы услышать Ваше замечательное пение», «Услышав Вячеслава в «Кривом зеркале", мы просто обомлели, нам хочется слушать и слушать его непревзойденный голос! Если бы он спел все романсы и записал бы диск, его бы расхватали».

Вячеслав Игоревич скончался в ночь на четверг, 24 сентября, у себя дома. Об этом сообщил ТАСС его сын Игорь Войнаровский (он тоже артист, снимается в кино и играет в театре Петра Фоменко). Игорь добавил, что причины смерти пока не установлены - «такое ощущение, что либо поджелудочная, либо кишечник», - но с коронавирусной инфекцией точно не связаны.