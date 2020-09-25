«Настоящие охотники за привидениями»: денег за работу не берем, полтергейста ищем по всей Москве

«Настоящие охотники за привидениями» работают уже 12 лет. Фото: Илья Бутов

Рядовая история из практики московских охотников. В Люберцах москвич сдавал квартиру покойной матери: жильцы не задерживались. Кто-то протянул пару месяцев, а последние и вовсе продержались одну ночь.

Муж ушел на работу, с грудным ребенком осталась супруга. Неожиданно увидела незнакомку у себя дома, которая склонилась над люлькой. Подумала, что забыла запереть дверь и осторожно поинтересовалась у гостьи, кто она и что здесь забыла. В ответ на это силуэт велел убираться, а после растворился.

Перепуганная квартиросъемщица ринулась к соседке. Описала незнакомку, и оказалось, что портрет совпадает с умершей матерью владельца квартиры.

Создатель команды Георгий Федоровский. Фото: Андрей АБРАМОВ

УФОЛОГИ ВЛКСМ

Интерес к паранормальному Георгий Федоровский почерпнул из многочисленных заметок и передач, коими пестрили СМИ в начале «нулевых». Парень пошел дальше бульварных газет, начал разбираться. Оказалось, что ученые мужи вполне серьезно занимались темой. Свою исследовательскую группу он назвал НОЗП — «Настоящие охотники за привидениями». Подчеркивает, что исследует полтергейст, а не НЛО.

Сверхъестественное в России изучали с царских времен. Менделеев учредил комиссию для рассмотрения медиумических явлений. В советские годы этим интересовались ученые техвузов.

Охотник показывает домашнюю библиотеку: на стеллажах сотни научных трудов. Некоторые с диковинными названиями. Например, ничем не примечательный сборник статей на тему организации труда в угольной промышленности. Внутри заголовки про биополе и парапсихологию.

— Занимались полтергейстом люди с научными степенями. Советские ученые проводили конференции, выпускали статьи в журналах «Техника молодежи», «Наука и религия». Например, патриарх советских исследований аномального Феликс Зигель выступал на центральном телевидении и выпускал научный сборник под эгидой Академии наук СССР, — делится Георгий.

Любознательные советские пролетарии в 80-е могли записаться в тематические кружки. Как вам александровский уфологический клуб «Контакт» при заводе им. 50-летия СССР? Или «Уфологическая группа при Объединении молодежных центров Ленинского РК ВЛКСМ»?

В руках у Георгия прибор для фиксации электромагнитного излучения. Такой используют при оценке условий труда на работе. В местах, где активничает полтергейст прибор фиксирует всплеск. Фото: Илья Бутов

ЛОГИКА ОХОТНИКОВ

Исследователей аномального России хватает, но тех, кто готов отправиться за пределы родного города — человек десять. Один из них Георгий.

— Если ночь на поезде — готов приехать! На вызовы по Центральной России и Белоруссии реагируем. Но исследовать полтергейст можно, не покидая своего города, ведь это происходит в любом населенном пункте. Главное заявить о себе, чтобы люди начали обращаться. За свою работу мы денег не берем, мы же исследователи. Хотя после нашего визита полтергейст нередко исчезает.

Стоящих историй в год единицы. Если десять наберется вместе с НЛО — уже чудо. Такие случаи называют активными, то есть они происходят прямо сейчас.

— Логика охотников за привидениями: тебе позвонили и ты выехал. Последний раз так было в Воронежской области посреди пандемии. Там был очень активный полтергейст. Вместе жили бабушка, мама и девятилетний сын. Когда мы приехали, они не спали неделю. Например, посреди ночи с кухни мог прилететь пакет крупы и взорваться. Мы следили за камерами три дня без перерыва и своими глазами видели аномалии.

В подтверждение охотник демонстрирует несколько видео из нехорошей квартиры. Из тьмы вылетает книга, вещи двигаются сами собой.

— Практика показывает, что полтергейст исчезает после того, как в помещении появляются сторонние наблюдатели и камеры. Может, не сразу, но в течении ближайших недель или месяцев все сходит на нет. Так мы и помогаем людям.

Как вам такое удостоверение из СССР? Передено Георгию из архива исследователя НЛО Михаила Герштейна. Фото: Андрей АБРАМОВ

СИЛУЭТЫ В ЧЕРНОМ И МОНАХИНИ

Охотник рассказывает, что с началом пандемии вызовов стало больше. Хотя большинство оказываются пустышками, либо прекратились с окончанием самоизоляции.

Когда поступает сообщение, охотники проводят детальный опрос по телефону — с долей скепсиса. Заявителя просят начать вести дневник. Это попытка заставить взглянуть на явление со стороны. В записях нужно документировать время, место и происшествие. При личной встрече охотники проводят психологическое тестирование заявителя.

У полтергейста встречаются несколько проявлений.

Манипуляции с предметами. Парящие книги и прочая утварь. Происходить это может как на глазах у человека, так и за его спиной.

Телепортация вещей. Все помнят заклинание домовому, с просьбой оставить игры и вернуть захваченное, а после находят вещь в необычном месте. Причем нередко пропадают купюры. Находят их под плитой, между оконными рамами.

Появляется лужа воды вдали от сантехники. Или загораются вещи.

Образы и фигуры. Чаще видят высокие силуэты, обычно без лиц. Если призрак появился при свете дня, то описывают вплоть до деталей одежды. Зачастую это архетипичные образы из страшилок: монашки, фигуры в черном.

Записки и надписи на стенах - свидетельство, скорее, человеческого вмешательства.

— Если полтергейст «приходит» однократно — это терпимо. Но когда на протяжении месяца ежедневно что-то случается, это выводит из себя. Поэтому к нам люди обращаются очень перепуганным. Причем мы - это последняя инстанции. В первую очередь идут к священникам или экстрасенсами. Если батюшки просто разводят руками, то чародеи разводят на деньги, — рассказывает Георгий.

Охотники готовы верить людям, которые столкнулись с полтергейстом. Фото: Илья Бутов

ФЕЙКОВЫЕ АНОМАЛИИ

Портрет среднестатистического обывателя, который сталкивается с полтергейстом — мать-одиночка 45 лет.

— Всегда назревает вопрос: не ребенок ли это играет с родителями? Такое часто бывает! Дети не боятся паранормального, у них еще нет жизненного опыта, чтобы проникнуться таким страхом. Поэтому они считают это забавным и доводят родителей.

Другое дело, когда фейки создают взрослые. Георгий вспоминает историю из Тамбова, когда бывший муж терроризировал жуткими сообщениями экс-супругу и ее близких. Мстительный мужик взломал почты, аккаунты в соцсетях и установил слежку за домом, постоянно выдавая пугающие подробности личной жизни семьи.

Чаще всего в Москве аномалии появляются старых квартирах или общественных помещениях: театры, музеи, библиотеки, военные части. Больше вызовов с южных округов столицы.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ПОЛТЕРГЕЙСТ

Однозначного ответа ни охотники, ни ученые пока не дали. Популярная гипотеза гласит, что человек бессознательно выбрасывает психокинетическую энергию, порождая аномалии вокруг себя. Это объясняет, почему вокруг одной и той же персоны творится чертовщина. Но как тогда быть с нехорошими квартирами?

На этот счет есть другая теория. Якобы в этих местах происходит выброс энергии из земной коры или с неба — не ясно. Есть более скептические теории, к которым впрочем также масса вопросов. Например, британские ученые изучали плесень, споры которой могут вызывать галлюцинации. А призраков замков объясняют завываниями ветра меж щелей, которые создают чувство потустороннего присутствия.

— Остановились часы у человека в аномальной зоне. Исследователи привезли туда кучу таких же часов, а они работают. Поэтому, что делать с полтергейстом дальше — сегодня никто не знает. Ученые пытаются строить свои теории на основе показаний очевидцев. Но верно ли это? С научной точки зрения — нет. Но псевдонаучные теории продолжают продуцировать. Поэтому здесь начинается серьезная критика всех исследователей паранормального.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если вы стали свидетелем паранормального

1. Попытайтесь найти рациональное объяснение. Не нужно бояться, продолжайте вести обычный образ жизни.

2. Если аномалия повторяется, начинайте вести дневник.

3. Поставьте видеонаблюдение. Если это дело рук недоброжелателей, то все станет ясно.

4. Если вы верующий, обратитесь в храм.

5. Привлеките сторонних наблюдателей. Как показывает опыт охотников, полтергейст исчезает с появлением в доме незнакомцев.

На выставке современного искусства на Тверской можно увидеть материалы из архивов «НОЗП» и другого движения исследователей аномалий «Космопоиска». Вот фигурка кыштымского карлика. Фото: Андрей АБРАМОВ

КСТАТИ

Увидеть своими глазами

Проект «Микробиеннале горизонтальных инициатив» приготовил выставку совместно с НОЗП и художниками, которые исследуют тему паранормального.

— Для них это ностальгия по девяностым и нулевым годам, когда страну захлестнула волна желтой прессы. В новостях постоянно показывали теракты и военные конфликты. Но обыватель бежал от реальности: его занимали внеземные цивилизации и все необычное, — объясняет куратор выставки Виктор Жданов.

На стенах висят фото НЛО, вырезки из старых газет, портреты Распутина и Ванги, а в банках заспиртованы гуманоиды.

Где: В галерее Cube.Moscow (Тверская, 3, 2 этаж, м. «Охотный ряд»)

До 11 октября, 12:00 — 21:00. Понедельник — выходной.

Вход свободный.

3 октября в 19:00 Георгий Федоровский прочитает лекцию «Полтергейст сегодня и вчера».