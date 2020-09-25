Сочи смотрит в будущее с оптимизмом

Фото предоставлено пресс-службой Администрации Сочи.

Большая пресс-конференция мэра Сочи стала весьма представительной по числу и составу участников. Она прошла в рамках Форума современной журналистики «Вся Россия 2020», и была посвящена итогам первого года пребывания Алексея Копайгородского на посту главы курорта.

Мэр в течение почти двух часов отвечал на многочисленные вопросы журналистов, подробно рассказав о том, чем жил и как развивался курорт за истекший год.

Много вопросов касались социальной тематики, которая традиционно является одним из главных приоритетов работы сочинских властей. Рассказать мэру было о чем-в Сочи реализуется обширна программа по ремонту и строительству объектов образования, здравоохранения и городской инфраструктуры.

В сентябре 2020 года введено в эксплуатацию новое здание гимназии № 6 на 1100 мест в микрорайоне Макаренко Центрального района. Помещение было отремонтировано в рамках краевой программы «Развитие отрасли образования». На капитальный ремонт существующего здания, переданного в оперативное пользование гимназии, было направлено около 300 млн рублей.

С 1 сентября 2020 года здесь начались занятия для учеников 5-11 классов. Здесь установлено технологическое оборудование для профильных инженерных, медико-биологических классов, кабинетов технологии, географии, химии и физики. Есть специализированный лингафонный кабинет для занятий иностранными яыками.

Сейчас в Сочи ведется строительство еще четырех школ. Речь идет о блоках для начальных классов, по 400 мест в каждом на улицах Чекменева, Виноградной и Ачишховской. Строится и новая школа на 800 мест на Мамайке-крайне важный для города социальный объект, который даст возможность детям из крупного и быстрорастущего микрорайона с 25-тысячным населением посещать занятия рядом с домом. Этот проект реализуется при поддержке и под постоянным контролем губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Активно идет в Сочи, с его динамично растущим населением, и строительство детсадов.

На месте старого детского сада 1930 года постройки в Хосте построен новый -на 280 мест. Уже сданы новые блоки детсадов на улицах Труда и Малиновой-в общей сложности на 160 мест. Кроме того, на курорте ведется строительство еще трех новых блоков детсадов – на улицах Гагарина, Донской и Ачишховской.

Вдобавок к этому, к концу 2020 года от инвестора городу будет передан капитально отремонтированный детский сад на 280 мест по улице Армавирской в поселке Дагомыс.

Всего в Сочи в 2020 году капитальный ремонт прошел сразу в 12 образовательных учреждениях, в остальных школьных и дошкольных организациях проведен косметический ремонт и благоустройство территорий. Всего на это было выделено 87 млн рублей – краевые и муниципальные деньги.

Власти Сочи активно работают и над созданием социальной инфраструктуры в сельских районах. В селе Измайловка открылся новый офис врача общей практики.

В местном ДК проводится капремонт, равно как идет он и в селе Алексеевском Лазаревского района.

В центре Сочи отремонтировано историческое здание городского ЗАГСа. Новые МФЦ появились в Дагомысе и Имеретинской долине.

Завершен и первый этап масштабной реконструкции набережной пляжа Ривьера. В самом парке снесены десятки прежних торговых объектов, уникальной зеленой зоне в центре курорта возвращены былые красота и покой.

Реконструирована набережная реки Сочи, активнопродолжается реконструкция прибрежной территории реки Мацеста. В новом виде предстала перед туристами и Привокзальная площадь в Сочи. Работы здесь проведены с активным участием РЖД.

Отдельный блок вопросов касался судьбы проблемных строек на курорте и дольщиков, которые годами не могли получить давно приобретенное ими жилье. По словам мэра Сочи, проблема сдвинулась с мертвой точки.

До конца 2020 года около 1000 дольщиков проблемных домов в Сочи получат свои квартиры из краевого реестра проблемных домов будет исключено сразу 8 объектов, построенных ранее в разных районах города.

По мнению экспертов строительной отрасли, еще более 4,5 тысяч дольщиков в Сочи могут в перспективе получить свои квартиры. Это семь проблемных объектов, по которым уже заключены соглашения с инвесторами о завершении строительства. Они находятся на улицах Гагарина, Депутатской, Первомайской, Волжской, Туапсинской, Просвещения, Новоселов.

Активно реализуются ранее заключенные договоры с инвесторами по достройке проблемных ЖК. Строительные работы ведутся в домах на переулке Теневом, Аллее Челтенхема, улицах Трунова и Ленина.

Более 30 крупных объектов самовольного строительства планируется снести в Сочи до конца года. На сегодняшний день в работе находится более 499 исполнительных производств по объектам самовольного строительства.

Ответил мэр Сочи и на вопрос «КП-Кубань» о ходе ремонта дорог в городе. Это особенно важно для сельских районов курорта, где такой ремонт не велся зачастую в течение десятков лет.

Фото предоставлено пресс-службой Администрации Сочи.

- В 2020 году мероприятия национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Сочи выполнены с опережением графика на два месяца,- отметил Алексей Копайгородский.

По словам мэра, к июню были отремонтированы 85 дорожно-транспортных объектов. В 2021 году в Сочи ремонт ждет еще 69 объектов. В 2022 году также будет отремонтировано 68 улиц. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продлится до 2024 года. Ежегодно на эти цели из федерального, краевого и муниципального бюджетов выделяется 830 млн руб.

Кроме того, в Сочи идет строительство сразу пяти пешеходных надземных переходов. Они появятся на федеральной дороге А-147 Джубга – Сочи на наиболее загруженных участках Лазаревского района: в Лоо, Вардане и Якорной Щели. Работы ведет Росавтодор.

Отвечая на вопросы о курортном сезоне-2020, Алексей Копайгородский заметил, что мрачным прогнозам, в связи с пандемией коронавируса и карантином в отношении отдыха туристов в Сочи, не суждено было сбыться.

- С марта по 1 сентябрь 2020 года в Сочи отмечено всего 1135 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, выздоровели 743 человека. Это цифры на 600 тысяч населения города и 200 тысяч туристов в пик сезона,- сообщил глава Сочи.

Уже с начала июня на курорте начали постепенно открываться санатории, отели пляжи- конечно с соблюдением всех эпидемиологических требований. Тем не менее, уже в августе загрузка курорта составила около 95%, по итогам лета в Сочи отдохнули более 2 миллионов человек. В этом сезоне в Сочи работали около 1400 санаториев и отелей.

При этом, несмотря на карантин, курорту удалось весьма качественно подготовиться к приему туристов. В этом году престижную международную награду «Голубой флаг» получили 24 российских пляжа, 21 из которых находится в Сочи.

Удачный курортный сезон позволяет Сочи с оптимизмом смотреть в будущее. В завершении пресс-конференции председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил благодарность руководству Краснодарского края и города Сочи за оказание помощи в организации самого масштабного форума для журналистов в стране. Глава СЖР передал мэру Сочи награду Союза за содействие развитию журналистики.