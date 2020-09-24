Могла стать певицей, но бросила искусство ради работы: что известно о Софье Конкиной — погибшей дочери актера «Место встречи изменить нельзя»

Софья Конкина работала юристом в крупной строительной фирме, которая занимается возведением объектов премиальной недвижимости. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

22 сентября из бассейна фитнес-клуба на Красной Пресне достали тело посетительницы. Ее пытались реанимировать несколько часов: скорая прибыла в считанные минуты и увезла пловчиху в Боткинскую больницу. Но откачать москвичку не смогли. Так погибла 32-летняя Софья Конкина — дочь Владимира Конкина, известного по советским киношлягерам «Как закалялась сталь» (Павка Корчагин) и «Место встречи изменить нельзя» (Володя Шарапов). Точная причина смерти пока не называется - до получения результатов экспертизы.

О жизни покойной корреспонденту kp.ru рассказала знакомая: по оговоренным условиям интервью мы не называем имя собеседницы.

Трагедия произошла в фитнес-центре на улице Красная Пресня в Москве, куда девушка пришла поплавать в бассейн. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Она рассказывала, что в детстве посещала православную гимназию. Долгое время занималась музыкой. У нее есть профильное образование, однако, это не вуз, а музыкальная школа. Но после окончания она искусство не забросила, занялась пением. Причем не попсовым, а серьезным — джаз, блюз. Вокальные данные у нее были потрясающие. Училась она в институте на юриста и после обучения металась: развиваться на профессиональной ниве или в искусство. Выбрала первое, — сообщила подруга погибшей.

Софья Конкина работала юристом в крупной строительной фирме, которая занимается возведением объектов премиальной недвижимости.

Женщина захлебнулась в одном из столичных бассейнов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— У нее осталась 11-летняя дочка — Калиса. А вот с мужчинами ей не везло: с отцом ребенка давно разошлась, новые отношения не складывались. Ребенка она воспитывала одна. Благо, имела приличный доход, — отметила собеседница.

У Владимира Конкина есть еще двое сыновей-близнецов Святослав и Ярослав — старшие братья погибшей Софьи. Оба они увлеклись древностями: Ярослав занялся реставрацией раритетных авто, а Святослав перепродавал антиквариат из Великобритании, за что и претерпел пару лет назад.

— У него две судимости, правда, не серьезных. С разницей несколько лет его задерживали в аэропорту с незадекларированными дорогостоящими вещами.

Софья Конкина — дочь Владимира Конкина, известного по советским киношлягерам «Как закалялась сталь» (Павка Корчагин) и «Место встречи изменить нельзя» (Володя Шарапов). Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о странных обстоятельствах смерти Софьи Конкиной. Трагедия произошла в фитнес-центре на улице Красная Пресня в Москве, куда девушка пришла поплавать в бассейн. Как рассказали очевидцы, она не звала на помощь и мгновенно ушла на дно. При этом известно, что София хорошо плавала, а глубина бассейна всего 1,6 метров. Инцидент проверяют силовики.

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