«Навигаторы для пациента» разъедутся по регионам страны

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Воспользоваться ими можно как непосредственно в самих медицинских организациях, так и с помощью QR-кода получить отдельный сервис «Виртуальный помощник» в своем мобильном телефоне. Проект по внедрению информационных интерактивных систем «Навигатор для пациента» в медицинские организации страны осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Воспользоваться сервисом может любой человек, особенно если у него есть необходимость в медицинской помощи и консультациях по вопросам ее получения. С помощью современных цифровых технологий «Навигатор для пациента» от «Капитал-МС» поможет разобраться и понять, что пациенту положено по закону в системе ОМС, объяснит, как реализовать свои права, подскажет, как действовать в спорных ситуациях, обеспечит связь со своим страховым представителем.

В сервисах «Навигатора для пациента», устанавливаемых в поликлиниках, есть доступ не только к медицинским и справочным материалам, но и реализованы возможности для посетителей оставить обратную связь по качеству диспансеризации, а также в режиме реального времени пройти тестирование на выявление фактора рисков заболеваний.

Составной частью проекта является мобильный сервис «Виртуальный помощник», который устанавливается на телефон. Пользователи этого мобильного сервиса могут напрямую через месседжеры получать консультационную помощь страховых представителей и оперативно решать проблемы при получении медицинской помощи. Уже начата отправка оборудования в несколько российских регионов. Первым регионом, который уже получил «Навигатор для пациента», стала Ульяновская область. До конца 2020 года 8 аппаратов поступят в Волгоград (2 информационных стенда), Владимир, Краснодар, Удмуртию, Калининград и Мордовию.

Интерактивные инсталляции, которые вскоре появятся в медицинских учреждениях страны, очень удобны для пациентов: им не понадобится куда-то дозваниваться, пересматривать и анализировать огромный массив информации в разных источниках. Все полезные и актуальные сведения по интересующей теме собраны в одном месте в удобном формате, при этом сервис адаптирован к запросам, предпочтениям и возможностям разных групп населения.

- «Навигатор для пациента» – это интерактивная база данных, достаточно большая электронная библиотека знаний, составленная на основе анализа наиболее востребованных запросов, обращений и даже жалоб застрахованных лиц в страховую компанию – отмечает заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС», компании-разработчика, Елена Третьякова - Главное, что весь этот объем полезной информации, с которым посетитель может познакомиться в поликлинике, можно «унести» с собой, отправив материалы себе на почту. Рядом с интерактивной стойкой мы размещаем информационные материалы, и пациент может получить информацию и в печатном виде, а как показывает практика, многим, особенно возрастным пациентам, удобен именно такой формат. Тем, кому привычнее общаться через мобильный телефон, понравится мобильная версия - «Виртуальный помощник». Мобильный сервис можно запустить с помощью QR-кода, который размещен на интерактивной стойке. Фактически с помощью данного мобильного сервиса пациент получает страхового представителя, который всегда будет на связи - «Виртуальный помощник» не только содержит объем необходимой информации, но и дает возможность страховым представителям оперативно откликаться на индивидуальный запрос пациента, оказывать помощь в разрешении спорных ситуаций, нередко возникающих при получении медицинской помощи».

Для использования мобильного сервиса «Виртуальный помощник» пациенту не потребуется установка новых приложений на телефоне, войти в сервис можно через удобный клиенту мессенджер - WhatsApp, Telegram, Viber, Вконтакте и Facebook Messenger. QR-код можно отсканировать на самой интерактивной стойке, на сайте «Капитал МС», на печатных информационных материалах компании. Если пациент не нашел нужную информацию в перечне разделов сервиса, то прямо в своем любимом и привычном мессенджере, через «Виртуального помощника» можно задать вопрос специалисту компании, или сообщить о проблеме, которая возникла при получении медпомощи На сегодняшний день специалисты компании обработали около 30 000 сообщений пациентов, поступивших к ним через этот мобильный сервис.

«К тому же, с помощью геолокации, «Виртуальный помощник» может помочь пациенту найти ближайшее к нему отделение с страховыми представителями компании, предоставит актуальный график работы отделения и построит маршрут до этого отделения. «Виртуальный помощник – это ассистент человеческих операторов, можно сравнить его с системой GPS. Во всем мире наблюдается рост доли комбинированных решений, в которых робот не заменяет полностью работу человека, а дополняет ее», – пояснили в «Капитал-МС».

В мобильном сервисе также реализованы функции обратной связи и оценки качества, полученной медицинской помощи. В разделе «Оставить отзыв» пациент сможет оставить отзыв о медучреждении, о конкретном враче, о работе страхового представителя в медицинском учреждении и т.п. Данная функция позволит страховым представителям оперативно среагировать в случае нарушений прав пациентов – любая претензия будет рассмотрена. «С помощью инновационных цифровых технологий мы будем и дальше развивать клиентский сервис, для того, чтобы аккумулировать всё важное, чтобы обеспечить как можно больше людей правдивой и нужной информацией в удобных для пользователей местах и форматах, чтобы страховой представитель был максимально близок к пациенту», – заявила Елена Третьякова. Страховая медицинская организация «Капитал-МС» реализует проект «Навигатор для пациента» с 2019 года. В первую очередь был реализован мобильный сервис «Виртуальный помощник». Он впервые был презентован в Москве Министру здравоохранения РФ, руководителям федерального и территориальных фондов ОМС, представителям региональных органов управления здравоохранения, медицинского и пациентского сообществ. Проект получил высокую оценку и был рекомендован к дальнейшей разработке и тиражированию в регионах. В 2020 году «Капитал-МС» создана и прикладная часть проекта – стационарный многофункциональный комплекс «Навигатор для пациента», который устанавливается непосредственно в медицинских организациях.

«Навигатор для пациента», по сути, представляет собой интерактивный информационный канал с постоянно обновляемой актуальной информацией, и в данный момент включает в себя три больших раздела: «Школа грамотного пациента», «Страховой представитель рядом» и «Профилактика – здоровье под контролем».

В «Школе грамотного пациента» посетители поликлиники, введя адрес электронной почты, смогут подписаться на бесплатный образовательный курс для пациентов «Как лечиться бесплатно», состоящий из 5 уроков. Курс расскажет о том, как не только лечить банальную простуду в поликлинике, но и пройти сложное обследование, профосмотр или сделать дорогостоящую операцию по ОМС, а также научит, как поступать, в случае, если медицинская организация отказывается предоставлять бесплатно положенные по ОМС медицинские услуги.

На странице «Полезные материалы» пользователь может найти памятки пациентам с различными заболеваниями, прочитать материалы на темы, связанные с современными подходами при лечении онкологических заболеваний (сопровождающая и поддерживающая терапия, таргетная терапия, применение порт-систем, режимы введения химиотерапевтических препаратов), получить шпаргалку для беременных, ознакомится с правами и обязанностями застрахованных при бесплатном оказании медицинской помощи.

Есть раздел «Инфографика. ЗОЖ», где наглядно отражены рекомендации по сохранению здоровья, раздел с видеороликами, в которых пациенту доступно рассказывается о диспансеризации, страховых представителях, инструкции пользования виртуальным помощником и многое другое. Заинтересовавшую информацию можно отправить на свою электронную почту или скачать на смартфон с помощью QR-кода, через который пользователь получает ссылку для скачивания материала.

Раздел «Страховой представитель рядом» расскажет посетителям о типичных ситуациях, в которых страховой представитель может оказать помощь и подскажет, как с ним связаться. На интерактивном стенде не только отображено местонахождение страхового представителя в медучреждении, где установлен «Навигатор для пациента», но также предоставлены контакты, где можно уточнить информацию о других адресах расположения представителей страховой компании в регионе, страницы с номерами горячих линий, страница с QR-кодом для перехода в «Виртуальный помощник» и ссылка на сайт.

В разделе «Профилактика — здоровье под контролем» посетитель поликлиники сможет пройти тест на выявление факторов риска заболеваний, ответив на вопросы теста, и получить список рекомендаций с перечнем обследований, которые необходимо пройти, в том числе и в рамках профилактических мероприятий. Результат также можно отправить себе на почту.

Важная особенность «Навигатора для пациента» – возможность оставить обратную связь по качеству проведения диспансеризации. В случае если оценка неудовлетворительная, пользователю предлагается оставить номер телефона, который отсылается на email администратора и передается страховому представителю. Он свяжется с пациентом, уточнит необходимые детали, после чего может быть принято решение о проведении дополнительных контрольных мероприятий в отношении медицинской организации.