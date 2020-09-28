Малой кровью: почему от анемии страдает треть населения Земли

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Анемия, или малокровие – состояние, при котором эритроциты не переносят достаточно кислорода к тканям организма. Образно говоря, грузовики, везущие продукты в ваш магазин, теряют часть товара по дороге. Если это происходит регулярно, у магазина начинаются проблемы.

Основная причина – неправильное питание

По данным ВОЗ, главная причина анемии – дефицит железа, который является основным и наиболее распространенным нарушением питания в мире. Более того, нехватка этого микроэлемента – единственный вид недостаточности питательных веществ, который в значительно распространен в промышленно-развитых странах.

Железо необходимо для образования гемоглобина – этот белок, делающий кровь красной, входит в состав эритроцитов, и именно к нему «прилипают» молекулы кислорода. Если гемоглобина недостаточно, то эритроциты не смогут обеспечить полноценный газообмен. Вспомните пример с грузовиками – у вас может быть достаточно машин, но недостаточно водителей.

Еще одна распространенная причина анемии – дефицит витаминов группы В, в первую очередь B12 и фолиевой кислоты B9. Наш организм не умеет синтезировать эти вещества самостоятельно – они попадают только вместе с пищей.

Как распознать анемию

Если говорить не об опасных формах анемии, ее главные симптомы – постоянное чувство усталости, проблемы с концентрацией внимания и ухудшение настроения. Зачастую во всем этом винят стресс и пытаются исправить проблему отдыхом, который способен помочь далеко не всегда.

Есть и другие признаки, способные говорить об анемии. Это могут быть бледность кожи и видимых слизистых, таких как губы и внутренняя поверхность подвижного века, сухая и шелушащаяся кожа, трещинки в уголках губ, тусклые, секущиеся волосы, ломкие ногти, плохая переносимость физических нагрузок, одышка, учащенное сердцебиение, головные боли, нарушения сна.

Существуют опасные формы анемий, требующие обязательного медицинского вмешательства, но они распространены не так обширно. Они связаны с уменьшением количества эритроцитов вследствие их потери при кровотечениях, разрушения, либо нарушения их образования.

Что стоит включить в рацион

Список продуктов, из которых можно получить железо, довольно обширен. В него входят: говяжьи печень и почки, гречка, рисовые и пшеничные отруби, фисташки, кунжут, брокколи, арахис, шпинат, овсянка, кизил, телятина, консервированный зелёный горошек, сушеные белые грибы, толокно, куриные яйца, тыква, свекла, яблоки, айва, груши, персики, абрикосы, морепродукты и приправы.

Будьте осторожны с приемом препаратов железа и не назначайте их прием себе самостоятельно – дело в том, что организм запасает этот микроэлемент в печени и мышечной ткани, расходуя его тогда, когда нужно поддержать нормальный уровень гемоглобина. Избыток железа способен нарушить функции органов.

Что касается витамина В12 – в основном, его источником являются продукты животного происхождения. В перечень входят говядина, говяжья печень и почки, свинина, баранина, яйца, грудка индейки, молоко, сыр, треска, кета, скумбрия, креветки, мидии.

Учитывая это, вегетарианцам и веганам нужно особенно внимательно следить за уровнем витамина В12 – его надежных растительных источников нет. К тому же, к нехватке B12 особенно чувствительны костный мозг и ткани нервной системы.

С В9 такой проблемы не будет - фолиевая кислота в больших количествах содержится в свежих растительных продуктах. Это может быть шпинат, листовые салаты, помидоры, зеленый горошек.

Тем не менее, даже сбалансированный рацион не поможет, если с «логистикой» вашего организма есть проблемы – витамины и микроэлементы могу не усваиваться из-за заболеваний, таких как гастрит, синдром раздраженного кишечника, патологии некоторых отделов тонкого кишечника. Также к анемиям могут приводить и глистные инвазии, онкологические заболевания, тяжелые инфекции, злоупотребление алкоголем и интоксикации.

Миф о «железном» шпинате

Шпинат был очень популярен в западных странах в первой трети ХХ века – тогда считалось, что в нем содержится целых 35 мг железа на 100 г продукта. По одной из версии, эта ошибка возникла из-за того, что исследователи забыли поставить десятичную запятую в числе. Вторая версия гласит, что ошибки нет, но речь идет о высушенном шпинате – свежий же состоит на 90% из воды, и в нем содержится около 3,5 г железа – в 10 раз меньше.

После того, так «чудесные» свойства шпината были опровергнуты, потребление шпината упало. Тем не менее, этот миф существовал настолько долго, что успел проникнуть в массовую культуру – именно шпинат придает сил моряку Попаю, герою американских мультфильмов.

Какие анализы сдать

Выявить анемию поможет универсальный инструмент – клинический анализ крови. Для получения более точных показателей используются дополнительные исследования на ОЖСС (cывороточное железо, ЛЖСС), ферритин и транферрин. Помимо этого, стоит оценить уровень витаминов В12 и фолатов – натуральной формы витамина В9.

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