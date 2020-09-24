Открытие ученых: на деньги можно купить время

Оказывается, временем можно управлять Фото: Олег УКЛАДОВ

Казалось бы время для всех людей на Земле должно идти одинаково. Поскольку сама наша планета является частью гигантского хронометра, вращаясь вокруг Солнца Земля точно отсчитывает сутки, года и тысячелетия... Однако в реальности время на планете течет неодинаково. Например, в Москве средний срок человеческой жизни составляет 78,3 года, а где-нибудь в Кемерово или в Иркутской области на 10 лет меньше. Впрочем, на течение времени влияет не только география, но и положение человека на социальной лестнице. Масштабное исследование в США показало, что разница в продолжительности жизни между 1% самых богатых граждан и 1% самых бедных составляла 14,6 лет! Что само по себе ставит под сомнение тезис о том, что время нельзя купить за деньги. В конце-концов, на ход времени влияют не только близость к хорошей медицине и возможность заплатить за свое здоровье, но и индивидуальные особенности организма. Люди могут быть биологически моложе своего хронологического возраста или наоборот - старше, это во многом зависит от образа жизни и генетики.

В долгой скучной поездке время тянется медленно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако существует еще одно измерение - субъективное время! Вы наверное и сами замечали, что время может ускоряться или замедляться в зависимости от того, смотрите ли захватывающий двухчасовой фильм или проводите это же время в очереди к стоматологу. В том, как работает этот механизм разбиралась группа ученых Института системной нейробиологии Кавли - структурного подразделения Норвежского университета науки и техники. В ходе экспериментов с лабораторными крысами исследователи обнаружили сеть клеток мозга, которая формирует наше чувство времени на основе интенсивности переживаний и воспоминаний. Ученые вживляли пучок электродов в мозг грызунов и изучали, что происходит внутри черепной коробки пока мученики науки бегали в боксах. Исследователи стремились распознать нейронные сигналы, с помощью которых происходит формирование воспоминаний. Эти сигналы (ученые называли их “временными кодами”) должны были отвечать на знакомые нам вопросы вопросы “Что? Где? Когда?” - то есть содержать информацию о месте нахождения животного («где»), последовательности событий («когда») и содержании самого опыта («что»).

Иногда время бежит слишком быстро, его нам не хватает на приятные вещи. Фото: Евгения ГУСЕВА

Специально для эксперимента были созданы боксы двух типов. На первом этапе хвостатых запускали в просторные помещения, со множеством ходов, где животные могли свободно перемещаться и искать лакомство - шоколадное печенье. На втором этапе мышкам ограничивали свободу: некоторые из них находились в тесных “боксах для отдыха”, где бегать можно было только вперед-назад. Других посадили в примитивный лабиринт в виде восьмерки, где “путешествовать” возможно было только по одному и тому же заданному маршруту и мышка всегда знала в каком месте она найдет печенье.

Во время экспериментов мозг мышек демонстрировал электрическую активность двух типов. Когда они бегали на воле и исследовали новые территории нейроны энторинальной коры мозга в большом количестве создавали уникальные временные коды.

- Активность нейронов давала нам такой объем информации, что расшифровав временные коды мы легко могли восстановить картину событий, которые проходили во время эксперимента, - говорит соавтор исследования Йорген Шугар.

Когда же лабораторных животных лишили свободы и посадили в тесную коробку, нейроны ответственные за выработку временных кодов стали работать по другому: частые и уникальные сигналы сменились на редкие и однообразные. По мнению ученых, мозг не желал тратить время и ресурсы на запоминание рутинных и повторяющихся действий.

Йорген Шугар (справа) и его коллега. Фото: forskning.no

- Вероятно тоже самое происходит и у людей, - считает Йорген Шугар. - Мозг создает гораздо больше воспоминаний, когда вы живете яркой, динамичной жизнью полной разнообразных новых ощущений.

Это открытие вызвало бурную дискуссию на страницах журнала National Geographic. Поскольку это исследование дает основания утверждать: уровень доходов продлевает не только срок биологической жизни, но и увеличивает субъективную ее продолжительность. Логика проста: обеспеченный человек может позволить себе путешествия в экзотические страны, необычные хобби, яркие выходные. То есть все то, что дает большое количество материала для нового опыта, эмоций и воспоминаний. В итоге мозг создает ощущение субъективного времени, которое говорит: дружище, ты прожил на Земле дольше, чем кажется. Что же остается человеку, который сводит концы с концами и ничего не видит за пределами рутинной работы и домашних хлопот? Впечатление, что жизнь пролетела, как летний всполох? Осознание, что всю жизнь ты бегал по маршруту “работа - дом”, как лишенная свободы лабораторная мышка?

Однако, экономист Моника Капра из Университета Клермонта уверена, что не обязательно быть богатым, чтобы купаться в новых впечатлениях и эмоциях. Состоятельный человек, конечно, может себе позволить сафари в Африке или отдых на яхте в Средиземном море. Но вполне бюджетный туристический поход с палатками по родному краю может себе позволить каждый, а эмоций и впечатлений он принесет не меньше. А уж сколько удовольствия рисование или садоводство приносит тем, кто этим увлекается! И наконец, самый простой способ ощутить счастье - это проводить время со своей семьей и детьми. Как раз на это у вечно занятых бизнесменов, руководителей и карьеристов частенько не хватает времени.

Так что уровень доходов не должен помешать вам жить полной и насыщенной жизнью. Главное самому не превратить ее в скучную и беспросветную рутину, когда за весь жизненный путь у тебя только три выдающихся события: школьный выпускной, свадьба и выход на пенсию. Тогда уж точно нейронам мозга не из чего будет вязать узелки на память.