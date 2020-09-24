Семья рассказала о последних минутах жизни дочери Владимира Конкина

Софии Конкиной было 32 года. Фото: Иван ВИСЛОВ

В семье знаменитого актера Владимира Конкина несчастье. При странных обстоятельствах умерла 32-летняя дочь актера София Конкина. Сначала появилась информация, что родные якобы сутки не знали, что произошло с молодой женщиной. Однако на самом близким о трагедии сообщили почти сразу.

О смерти младшей дочери Владимира Конкина стало известно 24 сентября. Несчастье с Софией Конкиной произошло два дня назад. Женщина по неизвестной причине пошла ко дну во время занятий в бассейне фитнес-клуба.

Помощь дочери актера пытались оказать сразу на месте. Ее вытащили из бассейна, вызвали "скорую". Медикам даже удалось восстановить сердечный ритм. Однако, в Боткинской больнице, куда пациентку доставили на реанимобиле, София вскоре скончалась.

Меж тем, родня раскрыла детали трагедии. "Я узнала об этой ситуации первая, получила сообщение в два часа ночи от работника фитнес-клуба. Дала ему свой номер, чтобы узнать подробнее о том, что случилось", - рассказала племянница Софии.

По словам Дарьи Конкиной, ее тетю откачивали 15 секунд, после чего увезли в реанимацию. "Сразу после этого в 02:13 я написала дяде и родителям. Сообщила об этом. Сначала думала, что это был мошенник, потому что дядя с утра позвонил Алисе, дочке Софии, и та сказала, что все хорошо. Днем мне написал дядя, что она в больнице без сознания. Сегодня с утра я узнала, что она захлебнулась в бассейне и умерла", - цитирует Дарью "СтарХит".

Что касается причины смерти, то, по одной из версий, у Конкиной отказали почки. Но родственница женщины говорит, что у той остановилось сердце.

В свою очередь, посетитель бассейна рассказал, что Конкина ходила на занятия в период с 12:00 до 16:00. "Все занимаются для себя. Она занималась без тренера. Обычный, нормальный человек. Не сильная, не слабая", - цитирует мужчину 5-tv.ru. Он также подчеркнул, что на территории комплекса, в частности, в бассейне ведется видеонаблюдение.

По факту смерти Софии Конкиной полиция Москвы организовала досудебную проверку. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств смерти дочери известного актера. София работала юристом в крупной строительной фирме, которая занимается возведением объектов премиальной недвижимости. У нее осталась 11-летняя дочка. Ребенка она воспитывала одна.