Как идет битва за трезвость: в России уже стали пить больше вина, чем водки

Россияне стали разборчивы в выборе алкоголя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце июня 2020 года в России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии. Документ делает невыгодным производство вина из импортных виноматериалов. То есть напитки, которые отечественные предприятия сделают из ввезенного французского, итальянского и аргентинского сырья, так и будут называться «винными напитками». А то, что произведено из винограда, выращенного на территории России, будет называться российским вином. Чтобы обойти запрет производить вино из зарубежного винограда, можно будет ввозить его уже в бутылках, но отечественному производителю это обойдется значительно дороже.

Есть ли уже какие-то результаты введения государственных мер?

- Мы уронили импорт виноградного виноматериала в январе-июле 2020 до 23,5 млн литров (-61%), - отмечает, опираясь на таможенную статистику, Вадим Дробиз, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). - А в июле мы вовсе прекратили импорт и целиком перешли на собственные российские виноматериалы, которых неожиданно оказалось вполне достаточно для полного импортозамещения.

Дробиз дает прогноз, что полностью заменить импортный виноматериал в России смогут к 2030 году.

Однако все это пока не слишком сказывается на структуре потребления алкоголя. Россия безнадежно «тонет» в пивном стакане. Директор ЦИФРРА считает, что у России нет абсолютно никаких шансов «пересесть» с пива на вино.

- Мы как пили 80% пива, 10% винодельческой и 10% водочной продукции, так и продолжаем пить, - отмечает Дробиз. - Закон не никак не меняет потребление, он лишь нацелен на замещение импортного вина российским. Никакую винную культуру закон привить не сможет.

По словам эксперта, в среднем в год один житель России выпивает 50 литров пива, крепкого алкоголя (вместе с суррогатами) — 12 литров, а винодельческой продукции всего 7,5 литров. То есть пива мы пьем в 7 раз больше, чем вина.

- В царской России хоть и было производство, массовой культуры потребления вина не было. Его пил узкий круг дворянства, но далеко не все. Большинство все-таки предпочитало крепкий алкоголь. Скажем так, «винного гена» у россиян нет, - констатирует Дробиз. - Около 30 лет у нас был очень небольшой период, когда вина пили больше, чем пива. Винная культура была в России примерно с 1960 по 1985 годы. Это поколение получило «винный ген». Этому способствовала мощная государственная политика, направленная на воспитание винной культуры. Сегодня же потребительскую политику формирует бизнес, а не государство. Формировать винную культуру слишком дорого. А бизнес делает только то, что выгодно. Я не верю, что в ближайшие 20 лет серьезно увеличится потребление вина в России. Должно смениться поколение. И совсем другими должны стать уровень и качество жизни.

К слову, три года назад россияне впервые стали пить вина больше, чем водки. Такой показатель впервые был зафиксирован по итогам 2018 года.

Пива россияне пьют в 7 раз больше, чем вина. Фото: Олег УКЛАДОВ

НАГЛЯДНО

Сколько продается алкоголя в России (в млн декалитров)

Вино

2000 – 52,4

2005 – 84,9

2010 – 103,4

2015 – 86,9

2019 – 94,3

Пиво

2000 – 524,6

2005 – 892,1

2010 – 1004

2015 – 873,8

2019 – 713,2

Водка

2000 – 214,6

2005 – 203,5

2010 – 157,8

2015 – 97,2

2019 – 83,2

Шампанское

2000 – 18,3

2005 – 19,4

2010 – 27,3

2015 – 23,6

2019 – 17,1

(По данным Росстата).