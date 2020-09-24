Заграничных информаторов приравняют к агентам

Андрей Климов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В комиссии верхней палаты российского парламента считают, что лица, которые собирают информацию, в том числе политического характера, в пользу зарубежных структур, должны быть приравнены к иностранным агентам. Об этом заявил руководитель комиссии Андрей Климов.

Сенатор сообщил, что если на территории нашей страны гражданин занимается «изысканиями» такого рода, то «он должен встать на регистрацию в Минюсте, зарегистрировать свою деятельность». А помимо этого данный господин должен и о своих доходах отчитаться. Климов так и предложил: «Заодно попросим декларацию написать».

Сенатор подчеркнул, что меры, которые предлагается принять на территории России, оформив их в закон уже до конца 2020- года, являются ответными на те действия, которые против наших представителей средств массовой информации и отдельных граждан предпринимаются за рубежом. В частности, в США. Там иноагентами, например, признали американское отделение телекомпании RT.

До сих пор российский Минюст имел в своем реестре 11 СМИ-иноагентов. В их число входили, например, «Радио Свобода» и «Голос Америки».

На этом фоне особенно громко прозвучала информация о том, что Андрею Климову прозвучали угрозы о его физическом устранении. Коллега сенатора, представитель Крыма в Совете Федерации Ольга Ковитиди сообщила что подобные выпады в адрес главы комиссии поступали с территории Украины. Сам Климов признал, что такого рода угрозы, действительно, были. И их авторы установлены. Но лица эти, по словам сенатора, «пока прячутся».