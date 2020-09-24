Задай вопрос о здоровье сердца: На бесплатной горячей линии пройдут Дни кардиолога

Фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ» создали люди, столкнувшиеся с этим заболеванием в собственных семьях Фото: предоставлено фондом ОРБИ

Неумолимые цифры статистики показывают: более половины смертей в России связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями - инфарктом, артериальной гипертонией и инсультом. Как защитить свое сердце, какие меры профилактики стоит соблюдать каждому, на какие "первые звоночки" реагировать и что делать, если вы уже столкнулись с проблемами с сердцем?

На все эти вопросы готовы ответить опытные врачи-кардиологи. Консультацию специалиста можно получить с 25 по 27 сентября на горячей линии фонда борьбы с инсультом ОРБИ 8 800 707-52-29. Звонок бесплатный для всей России.

Среди врачей, которые будут отвечать на звонки россиян - специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). Медики готовы осветить самый широкий круг вопросов о заболеваниях сердца, факторах риска, профилактике, проблемах с высоким артериальным давлением, сердечным ритмом.

Напомним, что фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ» создали люди, столкнувшиеся с этим заболеванием в собственных семьях. Фонд поддерживает медицинские учреждения, способствует развитию компетенций медицинского персонала в регионах, а еще занимается просвещением.

Именно для этого и была создана горячая линия по инсульту фонда ОРБИ. Она действует при поддержке Фонда президентских грантов. На номер 8 800 707 52 29 для бесплатной анонимной консультации могут обращаться люди, перенесшие инсульт, их родные и просто все те, кто хочет больше узнать об инсульте и предотвратить его.