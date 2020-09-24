Пихлер высказался о Родченкове после победного решения суда по делам Романовой и Вилухиной

Вольфганг Пихлер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работавший со сборной России по биатлону на Олимпиаде-2014 в Сочи известный немецкий тренер Вольфганг Пихлер, который сейчас уже трудится в Швеции, поделился своим мнением по поводу решения Спортивного арбитражного суда. Согласно документам, обнародованным 24 сентября 2020 года, Яна Романова и Ольга Вилухина были оправданы по обвинениям, которые им вменялись по итогам Олимпиады-2014, прошедшей в Сочи.

На тех Играх, как известно, Пихлер работал с российской командой и уже не раз говорил, что никакого допинга на той Олимпиаде у его подопечных попросту не было. И что многие утверждения Григория Родченкова, которые он говорил публично — ни что иное как ложь. Пихлер был в начале 2020 года в суде по делу российских биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой. И давал показания весьма спокойно.

Узнав же про слушаний, Пихлер высказался очень здраво и прямо по поводу Григория Родченкова. Он сказал, что из этого можно сделать только один вывод:

- Это решение еще раз показывает, что Родченков — лжец. Надеюсь, теперь они смогут защитить свою репутацию и в гражданском суде. Веры Родченкову быть не может, никто ведь до сих пор не знает, что он сделал с пробами, - говорит Пихлер в интервью ТАСС.

При этом, немецкий тренер сказал, что это решение по делам российских биатлонисток окажет влияние на дальнейшие споры в спортивных судах. А их, видимо, будет немало в скором времени:

- Думаю, это решение повлияет на будущее, это решение наглядно демонстрирует, что он за персонаж.

Напомним, что согласно решению Спортивного арбитражного суда, сборная России лишится серебряной медали на Олимпиаде-2014 в Сочи в женской биатлонной эстафете. Это произойдет из-за дисквалификации Ольги Зайцевой. Она была в составе нашей команды в той гонке. Вместе с тем, за Ольгой Вилухиной останется ее серебряная медаль в женском спринте на 7,5 километров. Вина спортсменки не была доказана стороной обвинения — таков вердикт Спортивного арбитражного суда.