Наблюдательный совет утвердил включение 10 проектов инвесторов в ТОР «Забайкалье»

Министр планирования и развития Забайкальского края Михаил Чуркин. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В пятницу, 18 сентября, наблюдательный совет территории опережающего развития (ТОР) рассмотрел 10 новых проектов инвесторов и включил их в ТОР. Об этом сообщил министр планирования и развития Забайкальского края Михаил Чуркин.

«Территория опережающего развития будет расширена, 10 новых заявок у нас на этот наблюдательный совет было вынесено. Это довольно много, потому что предыдущий наблюдательный совет прошел всего лишь месяц назад. Проекты были одобрены, Минвостокразвития России подготовит постановление», - цитирует Чуркина ТАСС.

Отмечается, что в числе новых проектов значатся разработка Урейского и Кутинского месторождений угля, строительство картинг-центра, создание сельскохозяйственного комплекса по органическому выращиванию картофеля. Всего резиденты ТОР инвестируют в развитие территории около 1,7 миллиарда рублей и создадут 567 рабочих мест.

Также в ходе публичного отчета зампред регионального правительства Михаил Чуркин заявил, что до конца года в ТОР «Забайкалье» планируется еще около 20 проектов инвесторов.

«Раньше заходили крупные проекты, сейчас направление идет на малое и среднее предпринимательство. В качестве помощи для инвесторов мы перезапустили региональный центр инжиниринга. Он оказывает помощь в разработке бизнес-планов технических заданий и другую помощь. 40 договоров инвесторов уже находятся в работе», - отметил Чуркин.

Напомним, территория опережающего социально-экономического развития «Забайкалье» существует с августа 2019 года. Ее площадь составляет 5,3 миллиона гектаров. За этот год инвесторы вложили в развитие территории 19 млрд рублей и создали 378 рабочих мест.

В настоящее время договоры уже заключены с 15 инвесторами, которые реализуют проекты с общим объемом инвестиций 131 миллиард рублей. Кроме того в ТОР «Забайкалье» планируется создать 5,2 тысячи рабочих мест.

Напомним, что отчеты краевых органов власти перед жителями Забайкалья проходят по поручению губернатора Александра Осипова. Цель мероприятия - проинформировать о проведенной работе, ответить на возникающие вопросы, а также получить «обратную связь» для корректировки планов министерств и ведомств на предстоящий период.