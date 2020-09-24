Фильм «Стрельцов»: Опять халтура. А еще робкий Лев Яшин, голый Брежнев и водевильные злодеи

Кадр из фильма "Стрельцов" Фото: кадр из фильма

Новый фильм с названием «Стрельцов» будут ругать отчаянно. И есть за что.

Советские 1950-е, 1960-е снова оформили в стиле американских. И то, что прокатило в «Стилягах», в 2020 году смотрится довольно жалко.

Советское политбюро во главе с Никитой Хрущевым и Леонидом Брежневым только и делает, что обсуждает дела футбольные и часами ковыряется в судьбе Стрельцова. Ну действительно, какие еще могут быть проблемы у 240 миллионной страны? Серпы и молоты на Театре Советской армии (он зачем-то изображает музей Революции) исполнены в стиле фильмов про Джеймса Бонда, а где-то в Кремле, среди красной материи белеет что-то белое из гипса, и похоже с веслом.

Иностранный журналист проникает в раздевалку сборной СССР в «Лужниках» (!), чтобы предложить Стрельцову сбежать на Запад, а советский арбитр международного матча (!) личным решением исключает игрока из состава команды (!!).

Актер Александр петров исполнил главную роль. Фото: кадр из фильма.

Пару раз в кадре мелькает робкий, застенчивый и невнятный Лев Яшин, всем свои видом показывающий, как преклоняется перед гением Стрельцова. Так показать Яшина в футболе того времени, все равно что забыть про Кутузова в 1812 году.

Чтобы не сильно грузить зрителя, из сценария почистили все трагические моменты биографии Эдуарда Анатольевича (опоздание на по поезд в Германию из-за пьянки, попадания в милицию, саму историю с изнасилованием, тюрьму, раннюю смерть)...

Фильм, конечно, будут и хвалить. Александр (Саша) Петров по-прежнему очаровательно улыбается и хмурится. В огород его партнеров по кадру ни камня, ни мяча не добросишь. Все молодцы. Сам футбол сняли отлично, а за воссозданный при помощи графики столичный стадион «Сталинец» - отдельное спасибо. Заморочились люди.

Злодей по фамилии Постников (Александр Яценко) вышел что надо (простите за спойлер, но это он лично инсценировал ситуацию с изнасилованием, а потом стучал по столу в кабинете Хрущева, требуя как следует наказать Стрельцова).

Эдуард Стрельцов не только гениальный футболист, но и удивительно драматическая фигура. Фото: кадр из фильма.

Все бы ничего, ну мало ли у нас благоглупостей снимают. По сравнению с «Гитлер капут» «Стрельцов» просто докудрама. Но...

Понимаете, Эдуард Стрельцов удивительно драматическая фигура. Время, когда он жил, очень яркое, насыщенное. Люди своеобразные. Советский человек 50-х это смесь отчаянности, героизма, страха, воспитанности и рабочей простоты. В кумирах поэты, в голове понимание, что курс-то в любой момент может поменяться. И бандитов много, но и жить вроде спокойнее. И кино хорошее показывают, и мода ожила, и промышленность что-то бесконечно производит. И фронтовики еще молодые сильные люди. Все в их руках.

Когда англичане берутся снимать 60-е (посмотрите, например, сериал «Молодой Морс») - время поймано и лицах актеров, и в вещах, и в автомобилях, и в звуках радио, и в покрое пальто. Когда американцы берутся за 50-е (миллион примеров, но из последнего «Удивительная миссис Мейзел»), кажется, что ты сам жил среди всего этого разнообразного и далеко не всегда привлекательного мира.

Фильм про Стрельцова обязательно нужно было делать с любовью. К футболу, к истории, к 60-м. Фото: кадр из фильма.

Так любители старых машин восстанавливают «Победу» или «Москвич-412» с открытым верхом. Месяцами бродят по барахолкам в поисках аутентичного зеркальца или ручки от двери. Так реконструкторы восстанавливают форму царского офицера, перешивая шевроны и сверяя аксельбанты. Это называется любовь. Даже если смахивает на сумасшествие.

Фильм про Стрельцова обязательно нужно было делать с любовью. К футболу, к истории, к 60-м. Часами вглядываться в черно-белые фото, слушать Высоцкого и Окуджаву, читать стихи, книги, пересматривать советское и обязательно французское кино тех лет, с детства наизусть знать на какой минуте в полуфинале Олимпиады-56 забил Стрельцов, а на какой с его передачи Татушин. Почему Эдуард Анатольевич не сыграл в финале, как не взял медаль из рук Симоняна со словами «я себе еще выиграю»...

Прочувствовать, почему этот человек, которого по праву считали «ужасным ребенком», который был запятнан историей с насилием, которого били в тюрьме, который по собственной вине потерял все, стал героем баек у пивных, трагическим символом русского характера. В разговоре с равными он обязательно «Эдик», как будто только что отошел за пивом. С молодыми «Эдуард Анатольевич», чтоб не вздумали с ним за глаза фамильярничать!

Эдуард Стрельцов (справа) и игрок итальянской команды Аристиде Гуарнери в борьбе за мяч. Фото: Вячеслава Ун-Да-сина и Бориса Трепетова /Фотохроника ТАСС/

Он не просто вернулся в футбол после тюрьмы, он стал лучшим, несмотря на болячки. И своим в доску. Его биография никак не впихивается в жанр «житие». Впрочем, нет. Древнерусские святые от Владимира до Андрея Боголюбского такими были. Грешили широкими мазками, так же и к Богу приходили.

В советском футболе (да и хоккее, да и спорте...) со святыми было туго. Не верьте парадным портретам. Пили отчаянно. Курили. Фарцевали. Через одного попадали на проработку то за дебоши, то за контрабанду, то за аморалку. Была б тогда свободная пресса, дня бы не проходило без громкого заголовка.

Но это тоже было частью их героического образа. Болельщики 70-х не без гордости рассказывали, как хоккеисты могли выйти на площадку на следующий день после пьянки, и всех порвать в клочья.

Не было ангелов, но были былинные герои. Герои почти всегда обреченные на раннюю смерть от болезней или на полузабытое состояние в старости. А что как не обреченность создает эпических титанов?

1950-е, 60-е такое время. Время отчаянных и боящихся людей. Тогда верили в будущее, но плевали на себя. Тогда посмеивались на ЗОЖниками и создавали едкие анекдоты. Умели из унылой передовицы «Правды» узнать настоящие новости.

Это время не было ни плохим, ни хорошим. Но если снять о нем с талантом и любовью, получится легенда.

Пока же только халтура с хорошим качеством картинки и вечно одинаковым Петровым. Он не виноват. Просто воробьям сложно рассуждать об орлах...

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