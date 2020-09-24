МЦД воспользовались 100 млн пассажиров

Фото: АО "Трансмашхолдинг"

С момента запуска первых двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД), соединивших различные направления железных дорог и превративших их в линии нового наземного метро, прошло чуть меньше года, но уже сегодня можно говорить о первых значительных результатах проекта – к середине сентября 2020 г. МЦД-1 и МЦД-2 воспользовались более 100 миллионов пассажиров, о чем ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Несмотря на вынужденное снижение числа поездок весной в период самоизоляции, пассажиропоток сегодня уже восстановился до 80%, о чем также сообщил столичный градоначальник

«Растущую популярность Московских центральных диаметров можно связать с двумя характеристиками: качеством подвижного состава и понятными интервалами движения. Благодаря этому стало проще планировать свое время в пути, – отмечает Мария Роженко, заместитель директора центра «Цифровые высокоскоростные транспортные системы» РОАТ (МИИТ). – Учитывая повышенную загруженность других видов общественного транспорта, такой новый вид связи необходим городу».

Фото: АО "Трансмашхолдинг"

Сегодня МЦД состоит из 60 станций с общей протяженностью путей в 132 км, при этом с 20 станций можно пересесть на метро и МЦК.

«За счет удобной тарифной сетки и бесплатных пересадок на метро пассажиры уже смогли сэкономить более 850 миллионов рублей, – отмечает Норайр Блудян, директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация Московской Агломерации». – На остановочных пунктах МЦД отремонтированы кассы, установлены погодные модули, световые полосы безопасности, построены удобные сходы, размещены колонны экстренного вызова, обновлены элементы навигации».

Помимо действующих МЦД-1 «Белорусско-Савеловский», связавшего Одинцово и Лобню, и МЦД-2 «Курско-Рижский», соединившего Нахабино с Подольском, в ближайших планах развития проекта есть еще два направления: МЦД-3 (от Зеленограда до Раменского) и МЦД-4 (от Апрелевки до Железнодорожного), которые планируют запустить до 2024 года. Об этом в августе прошлого года журналистам сообщил Марат Хуснуллин, на тот момент занимавший должность заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства. Идет работа по проектированию и МЦД-5, который должен связать Пушкино и Домодедово. Таким образом, МЦД представляют собой «гибридный» вид транспорта, объединяющий в себе формат электрички и метро, способный, согласно прогнозам, «разгрузить» столичную транспортную инфраструктуру не менее, чем на 12%.

Флагманский подвижной состав проекта – поезда «Иволга», которые курсируют по маршрутам в смешанном режиме с поездами других моделей. В ближайшее время планируется поставка еще 180 новых вагонов этого поезда, что позволит без использования сцепки доукомплектовать все эксплуатируемые сегодня составы «Иволги» до 11 вагонов.

Фото: АО "Трансмашхолдинг"

Именно гибкая составность отличает данный поезд от зарубежных аналогов и позволяет подстраиваться под существующий пассажиропоток: его можно «растянуть» до двенадцати вагонов или сократить до пяти – в зависимости от потребностей оператора.

«У Тверского вагоностроительного завода «Трансмашхолдинга», который выпускает «Иволги», есть производственные возможности и опыт для оперативного выпуска и испытаний поездов «Иволга» любой составности, – говорит Норайр Блудян. – Возможно изготовление даже двухэтажных вагонов, что также могло бы быть актуально для МЦД, так как популярность этого проекта будет расти. Это поезда совершенно нового поколения по различным критериям, по комфорту и безопасности не уступают зарубежным аналогам, а по комплектации и наполнению не потеряют актуальности ещё ближайшие 20 лет».

«Иволга» изначально проектировалась с учетом особенностей городского транспорта: высокой частоты движения и необходимости делать все остановки. Ее показатели ускорения и торможения выше, чем у других эксплуатирующихся в России составов. Это делает «Иволгу» наиболее подходящим типом поезда для МЦД», – комментирует председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.

Не только технологические, но и эргономические и сервисные характеристики «Иволги» создают комфортабельные условия для поездки. Так, например, бестамбурная конструкция, дополнительное освещение и множество поручней в салоне и межвагонных переходах позволяют беспрепятственно и безопасно перемещаться по поезду, а элементы дизайна (цвета и линии, позаимствованные у природы) призваны создать психологический комфорт для пассажиров. В вагонах также есть Wi-Fi, USB-разъемы, цветные информационные табло и телевизионные панели. В головных вагонах поезда предусмотрены велопарковки, есть также специальные подъемники и места для закрепления инвалидной коляски для маломобильных граждан, а для слабовидящих пассажиров вся информация продублирована шрифтом Брайля.

Фото: АО "Трансмашхолдинг"

Отдельное внимание разработчики «Иволги» еще на этапе проектирования состава уделили системам обеззараживания воздуха, которые встроены в системы микроклимата: специальные амальгамные бактерицидные УФ-лампы работают постоянно, даже при стоянке состава в депо, обеспечивая полную дезинфекцию воздуха.

«В каждом вагоне поезда работает две такие установки, обеззараживающие по 2500 м3/час. Дополнительная дезинфекционная установка работает в кабине машиниста. Эффективность данной системы доказана в ходе многочисленных испытаний, проведенных профильным институтом Роспотребнадзора – Всероссийским научно-исследовательским институтом железнодорожной гигиены», – комментирует Александр Лошманов, заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта АО «Трансмашхолдинг», компании, в состав которой входит Тверской вагоностроительный завод, выпускающий «Иволги».

В «Иволгах» спроектированы туалетные комнаты, в которых есть сенсорные краны для подачи воды и мыла, электросушилки для рук – все это позволяет пассажирам также минимизировать контакт с поверхностями, что особенно актуально в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавируса.

В целом, развитие новой сети транспорта в сочетании с использованием высокотехнологичных составов позволяет полагать, что популярность МЦД со временем будет только расти. Многие станции связывают неохваченные метрополитеном районы, что улучшает качество жизни в них и повышает гибкость перемещения жителей по городу. А технологическая оснащенность составов с современной системой обеззараживания воздуха обеспечивает безопасное использование этого вида транспорта.