Контрольный выстрел: Еще двух российских биатлонистов дисквалифицировали за допинг

Екатерина Глазырина. Фото: EAST NEWS

Не успели любители биатлона обсудить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу Вилухиной, Романовой и Зайцевой, как своим решением выстрелил Международный союз биатлонистов. На своем официальном сайте IBU опубликовало информацию, что еще два российских спортсмена дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил – это Тимофей Лапшин и Екатерина Глазырина.

Правда, Лапшин с 2017 года выступает за сборную Южной Кореи, но его фамилия тоже фигурировала в легендарном теперь отчете Макларена, составленному с подачи Родченкова. Это, кстати, первое наказание 32-летнему биатлонисту.

Тимофей Лапшин Фото: EAST NEWS

А вот Екатерина Глазырина ранее уже отбывала двухлетнюю дисквалификацию (с 10 февраля 2018 года по 9 февраля 2020 года). «Первоначальное отстранение г-жи Глазыриной также было вызвано обвинениями, основанными на доказательствах, раскрытых в отчете McLaren и данных LIMS», - сообщается на сайте Международного союза биатлонистов.

Оба спортсмена отстранены от соревнований, но «в соответствии с Кодексом Международного Союза биатлонистов обоим спортсменам теперь будет предоставлена возможность ответить на обвинение». При этом IBU сообщает о том, что скоро могут последовать и другие разоблачения, связанные все с тем же списком Макларена.

Напомним, что ВАДА этой весной передало в 27 международных федераций по разным видам спорта 153 дела по российским спортсменам, которые «точно» нарушали антидопинговые правила. Но после сегодняшнего решения CAS, который оправдал Вилухину и Романову, в IBU решили сделать контрольный выстрел по нашим спортсменам. Двух оправдали, получите еще двоих! Очевидно, что кампания против российского спорта продолжается…