«Как заморозили!»: 71-летняя Алла Пугачева удивила своей молодостью

71-летняя Алла Пугачева удивила своей молодостью Фото: Кадр видео

В последнее время Максим Галкин частенько публикует в своём Инстаграме видео с Аллой Пугачёвой.

- Моя красавица, - почти всегда под роликами Галкина подобное восхищение женой.

Подписчицы Галкина тоже удивляются, как в 71 год Алле Пугачёвой удаётся так молодо выглядеть.

- «Как заморозили! Красавица!», «Понятно, что есть пластика, но какие молодые глаза!», - восхищаются видео с кокетливой Пугачёвой поклонники Галкина.

Кстати, почти на всех видео, где юморист восхищается женой, Алла Борисовна флиртует с мужем. Видимо, в их семье и по сей день сохраняется романтичный настрой.

Напомним: Алла Пугачева и Максим Галкин познакомились в 2001 году на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Молодого юмориста Пугачёвой представил ее тогдашний муж, а ныне король российской сцены Филипп Киркоров.

Потом последовал развод Пугачёвой и Киркорова. Но Галкин стал официальным мужем звезды лишь в 2011 году. Семь лет назад суррогатная мать родила Максиму и Алле очаровательных двойняшек Гарри и Лизу, которые благодаря своей непосредственности и обаянию стали звёздами блогосферы.

МНЕНИЕ КОСМЕТОЛОГА

«Так шикарно выглядеть способны лишь единицы»

- Алла Борисовна выглядит замечательно благодаря многочисленным пластическим операциям, сделанным за жизнь. Это в том числе, и подтяжка лица и блефаропластика (пластика век), - рассказывает косметолог Марта Орлова. - А в последнее время певица, судя по всему, использует комбинацию филлеров и нитей красоты для создания каркаса, армирования кожи и восстановления объема скул, губ, формирования ныне модного острого подбородка. Конечно, ее внешность - это результат колоссальных финансовых вливаний и даже избыточно многочисленных процедур, но стоит помнить о ее возрасте и понимать, что в такие годы так шикарно выглядеть способны единицы.