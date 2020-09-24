В США сняли с продажи сыр, чей производитель сравнил сторонников BLM с террористами

На владельца сыроварни обрушился шквал критики от сторонников BLM Фото: EAST NEWS

В супермаркетах американского штата Южная Каролина над полкой с популярным сыром сорта пименто появилась надпись, что поставки этого продукта прекращаются.

Таким образом владельцы торговых заведений без каких-либо просьб со стороны покупателей решили наказать владельца сыроварни Брайана Генри за то, что он сравнил протестное движение «Жизни черных важны (Black Lives Matter - BLM) с террористической организацией.

В США массовые демонстрации, сопровождающиеся грабежами и мародерством, начались после гибели чернокожего жителя Миннеаполиса Джордж Флойда. Он работал телохранителем в ночном клубе. Его задержали полицейские после попытки расплатиться поддельной купюрой в магазине. Флойд оказал сопротивление, правоохранители повалили его на землю. У задержанного начались проблемы с дыханием. Его тут же доставили в больницу, но там он скончался. После смерти экспертиза подтвердила, что Флойд умер от удушья. Полицейских, которые превысили полномочия при задержании, уволили и отдали под суд.

Мгновенно по всей стране начались протестные акции движения BLM, о которых не говорил только ленивый. Вот и владелец известной сыроварни Брайан Генри не остался в стороне и высказал в соцсетях свое мнение. Он написал, что своими действиями демонстранты напоминают террористов, держащих в страхе Америку.

После публикации на Генри обрушился шквал критики, его обвинили в расизме и посоветовали уйти с поста директора. Он не сделал этого, однако, сообщение из соцсетей удалил и принес свои извинения.

Отказ от оптовых закупок пименто приведет к закрытию сыроварни. Генри просит учесть, что это лишит работы несколько десятков человек.

Пока что он надеется, что сыр продолжат закупать магазины и торговые сети из других штатов, где пименто по-прежнему хорошо продается.

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