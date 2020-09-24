«Залезай в ринг и попробуй отвоевать это всё обратно»: Промоутер - о реванше Александра Поветкина с Диллианом Уайтом

Российский профессиональный боксёр Александр Поветкин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александр «Русский Витязь» Поветкин проведёт ещё один бой с британцем Диллианом Уайтом, которого побил в конце августа и стал обладателем титула временного чемпиона WBO. О второй части этого спортивного боевика объявил сам Поветкин на своей странице в Instagram. Реванш назначен на 21 ноября.

В первом бою Александр дважды оказывался на настиле ринга, пропускал тяжёлые джебы британца, но отправил соперника в глубочайший нокаут одним апперкотом, и это в Великобритании в поместье промоутера Уайта Эдди Хирна.

Знаменитый российский промоутер Владимир Хрюнов был одним из тех, кто предсказывал победу Поветкина нокаутом в первом поединке. «Комсомолка» расспросила менеджера о предстоящем реванше и о решении Поветкина принять очередной вызов от Уайта.

- Со стороны Александра это поступок, который он совершил бы всегда. Брошен вызов, и он его немедленно принял, - рассказал Хрюнов. Он как настоящий витязь-воин всегда готов к бою. Стали настаивать на этой дате – давайте эту дату. Расчётливо, как спортсмен с очень большим опытом, - наверное, с самым большим опытом в России сейчас из действующих спортсменов, - посчитал, есть ли восемь недель для подготовки и приступил к подготовке.

Здесь я соглашусь с оценкой Дениса Лебедева: если Диллиан Уайт опять попадёт в такой же нокаут, существует реальная угроза теперь уже не здоровью, а жизни. Такие нокауты не проходят без последствий, - слишком быстро для Диллиана Уайта. Я очень удивлён, как британская комиссия допустила Уайта к этому бою.

Диллиан Уайт. Фото: EAST NEWS

Тут присутствует психосоматика: ему будет больно перед боем. Я перед первым поединком говорил, что никто в жизни так больно не бил Диллиана Уайта. А сейчас вся эта боль придёт и будет буквально везде, даже в кончиках пальцев.

Владимир Хрюнов рассказал, почему Поветкин подойдёт к реваншу с позиции силы и как поражение в первом бою скажется на Уайте. По мнению промоутера, Диллиан Уайт будет перегружен ответственностью, а главное его оружие – передний джеб – нейтрализует страх получить такой же «невидимый» сильнейший апперкот, как и в первом бою.

- Уайту объяснили, насколько пострадала Англия, её гордость, контракт Эдди Хирна с сетью «ДАЗОН». И во всём этом виноват один парень - Диллиан Уайт: «Зачем мы вообще с тобой связались? Ну-ка давай залезай в ринг и попробуй отвоевать это всё обратно». Его нагрузили тем, что очень тяжело поднять. Если посмотреть видео его тренировок, увидите глаза человека, который ещё ни то что не вернулся в зал, а уже заведомо находится в какой-то точке, в которой не желательно было бы оказаться ни одному английскому пирату, которому внезапно объявили о том, что его больше не поддерживает Королева. Всё это сошлось вокруг Уайта, и всё это ему не в помощь.

Сейчас джебы будут ещё страшнее, разительней, качественней и ещё результативней. Но именно во время попытки нанести один из своих джебов, он и пропустил тот самый страшный удар, который практически невидим. Это опять же наложит свой отпечаток в дополнительную скованность Диллиана.

Несмотря на то, что Уайт подойдёт к этому поединку не в лучшей психологической форме, Хрюнов дал понять, что Поветкину будет нелегко в этом бою. Однако обсуждать Александра промоутер не стал и объяснил почему.

- Мне очень трудно дать объективный прогноз, потому что очень сильно болею за него как за боксёра и человека. Как за человека, который посветил свою жизнь любимому занятию. Очень хочется просто пожелать ему удачи.