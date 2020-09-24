«Пять килограммов знаний»: вышел атлас «Российская Арктика. Пространство. Время. Ресурсы»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

24 сентября компания «Роснефть» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» выпустила атлас «Российская Арктика. Пространство. Время. Ресурсы». Презентация внушительно фолианта, который эксперты уже называют «пять килограммов знаний об Арктике», прошла в пресс-центре «Комсомольской правды». Кроме того, представители научного сообщества рассказали о тех уникальных исследованиях акватории Баренцева, Карского и других северных морей России, которые в последние годы проводятся по заказу нефтяной компании.

ОТ АТОМНЫХ ЛЕДОКОЛОВ ДО ПОДВОДНЫХ БЕСПИЛОТНИКОВ

Атлас по-настоящему уникален. Над его созданием на протяжении нескольких лет трудилось более 140 авторов - исследователей, ученых, картографов и иллюстраторов. В результате получилось собрание научных данных по физической географии, экологии, истории исследований и экономическому потенциалу Арктической зоны России.

Эксперты признают – настолько масштабных объемов информации никогда еще не было аккумулировано в одном издании.

Автор фото: Глеб ЕРМАКОВ

«Для России освоение Арктики является одной из приоритетных задач, - пояснил директор департамента научно-технического развития и инноваций компании «Роснефть» Александр Пашали. – Наша компания проводит большую научно-исследовательскую работу в этом регионе. Экспедиции, которые организует компания «Роснефть», - а их количество на текущий момент уже приближается к 30, - являются, пожалуй, самыми масштабными исследованиями этого региона во всей мировой истории».

В работе участвуют специалисты научных организаций, задействован большой флот судов – начиная от атомных ледоколов и заканчивая подводными беспилотными аппаратами. Исследованиями охвачены все моря российской Арктики. В атласе представлены малоизвестные или неизвестные факты, например, о жизни белых медведей, о ранее неосвещенных страницах освоения Крайнего Севера, о новых экспедициях и их результатах. Отдельно даны статьи об истории, культуре, этнографии и экономике региона. В издании также рассматриваются проблемы и перспективы полярных районов. Рассказывают авторы и о социальной, транспортной инфраструктуре и экологической обстановке.

Автор фото: Глеб ЕРМАКОВ

- Это не первая наша работа с компанией «Роснефть»: с 2013 года выполнено уже более 40 проектов, 11 проектов сейчас находятся в стадии реализации. Атлас – это венец нашего арктического взаимодействия, - призналась первый заместитель генерального директора некоммерческого института развития «Иннопрактика Наталья Попова.

В ближайшее время атлас будет направлен в научные институты и образовательные учреждения России.

Автор фото: Глеб ЕРМАКОВ

В 2020 году «Роснефть» успешно провела масштабную экспедицию по изучению арктических видов животных. Экспедиция стартовала в середине августа и была организована специалистами «Арктического научного центра» (входит в состав корпоративного научно-проектного комплекса нефтяной компании) совместно с Институтом проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и Центром морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова. Целью ученых было изучение животного мира Арктики в акваториях Карского и Баренцева морей, а также архипелага Земли Франца-Иосифа. «ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНА»

Участники экспедиции разделились на две основные группы: одни изучали белых медведей, другие - атлантического моржа. Результаты экспедиции значительно дополняют представления о природных условиях морей Российской Арктики.

Автор фото: Глеб ЕРМАКОВ

«Я считаю, что наука существует вне политики. Мы находимся в контакте с международными группами по изучению животных. Как известно, морж обитает не только на территории России. Как можно изучить атлантический подвид моржа только на территории России? Конечно, нужно собирать информацию со всего ареала обитания», - отметила начальник экспедиции, ведущий инженер лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Светлана Артемьева Результаты исследований, разумеется, будут интересны в том числе и зарубежным ученым.

Автор фото: Глеб ЕРМАКОВ

Эксперты признают, что подобных исследований в российской Арктике еще не было. Это уникальная, сложнейшая, комплексная работа, результаты которой еще долго будут анализироваться: в настоящее время проводится анализ собранных данных.

В нефтяной компании признаются, что исследования Арктики носит сугубо прикладной характер. Россия приступила к разработке нефте- и газоносных шельфовых месторождений. Задача предприятия не только развивать перспективное для страны направление, но и не навредить природе. При этом биологи и другие ученые нередко совершают уникальные открытия. Например, специалисты «Роснефти» и национального парка «Русская Арктика» обнаружили бактерии, на основе которых разработан препарат для очищения грунтов от нефтепродуктов. Эти бактерии уничтожают нефть и производные от нее даже при температуре – 4 градуса Цельсия – это уникально для мирового опыта. Скоро этим препаратом смогут воспользоваться и другие нефтяные компании.

Автор фото: Глеб ЕРМАКОВ

«Для науки поддержка бизнеса чрезвычайно актуальна, - резюмировал академик РАН, директор Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Вячеслав Рожнов. - Не все исследования можно проводить за государственный и бюджетный счет. Присутствие компаний, самых различных, в данном случае «Роснефти», чрезвычайно важное явление в нашей стране.